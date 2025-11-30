Un Real Madrid con corazón, pero sin fútbol

Lo intentó el Real Madrid hasta el final. Lo mereció, posiblemente. Pero fue incapaz. Y lo fue porque no tiene una falta de fútbol, de ideas, alarmante. En Montilivi, en el empate que los blancos firmaron contra el Girona, el tercero consecutivo en Liga, volvió a quedar patente que a este equipo le falta frescura a la hora de crear juego.

El Real Madrid puso corazón, nadie puede decir lo contrario, pero hay veces que no es suficiente. Pasó en Gerona. Y es que, el equipo de Xabi Alonso no es capaz de encontrar la manera de generar, de hacer un partido redondo. En Montilivi el señalado fue Güler, pero la realidad es que su salida del campo al descanso no cambió nada en cuanto a la creatividad. Sí en cuanto a la intensidad, pero de poco valió.

Con este pinchazo, el Real Madrid regala definitivamente el liderato a un Barcelona que con muchas carencias se encuentra líder y, lo más preocupante, es que parece muy complicado que la dinámica cambie en los próximos meses. La plantilla es la que es y Xabi, por el momento, no encuentra soluciones.

Mbappé acabó con su sequía… en Liga

Tras marcar cuatro goles el pasado miércoles contra el Olympiacos en la Champions, Mbappé quería poner punto final a su sequía en Liga, donde no había visto portería en los dos últimos encuentros. Lo pudo hacer en la primera mitad, pero el tanto quedó anulado por mano previa, mientras que en la segunda mitad, con los blancos perdiendo 1-0, no falló desde los once metros.

Que no le pase nada a Militao

Junto a Courtois, fue el mejor jugador del Real Madrid contra el Girona. El brasileño, que recortó plazos para regresar cuanto antes de la lesión muscular que sufrió con Brasil, estuvo a un gran nivel en defensa, pero es que, además, también sumó en ataque. Tuvo dos oportunidades de cabeza para hacer gol.

Salvador Courtois

La parada nuestra de cada partido. El milagro diario. Courtois aguantó a la perfección a Vanat para evitar el 2-0 y mantener con vida al Real Madrid en Montilivi. Una lástima para el belga que sus compañeros, una vez más, no estuviesen a su altura.

Transparente Güler

No apareció el turco todo lo que demanda su posición en el terreno de juego. Sus centros no encontraban destinatario, mientras que, a la hora de crear juego, no era capaz de encontrar la manera de conectar con sus compañeros. El Real Madrid necesita más de este jugador en el centro del campo. Xabi Alonso también lo vio y decidió dejarle en el banquillo en el descanso para dar entrada a Camavinga.

¿Por qué no entró el VAR en el gol del Girona?

Es incomprensible cómo el VAR no entró en el gol de Onhai que adelantó al Girona contra el Real Madrid. El conjunto de Míchel hizo una gran jugada y el jugador del conjunto catalán marcó un gran tanto, pero todo vino precedido de una clara falta sobre Mbappé que ni los árbitros de campo ni los que estaban en Las Rozas entraron a analizar.

Mbappé no entendía absolutamente nada y se fue a pedir explicaciones al cuarto árbitro, pero el gol subió al marcador para incredulidad del delantero madridista, que había visto cómo minutos antes el VAR sí entró para anular un gol por una clara mano suya previa al disparo que terminó dentro de la portería del Girona.

Las notas del Real Madrid