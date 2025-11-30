Cómo va el Girona – Real Madrid, en directo: dónde ver gratis online y resultado del partido de la Liga

Real Madrid
Descanso en Montilivi
Nos vamos a vestuarios con la victoria momentánea del Girona, con gol de Ouhani, de bella factura. El gol anulado de Mbappé fue justo antes, un mazazo para los blancos que fueron superiores pero que no gozaron de demasiada ocasión clara.
Min 45
¡GOL DEL GIRONA!
Pues el que abre definitivamente el marcador es el Girona. Jugada de libro de los locales, la deja suave Tsygankov filtrando y es Ounahi el que define con un disparo inapelable. No pudo hacer nada Courtois.
Min 43
¡Gol anulado al Madrid!
Protestaba el Girona y el árbitro va a ver la acción. Efectivamente, Mbappé toca la pelota con la mano justo antes de disparar a gol. Es completamente involuntaria, pero con el reglamento no hay dudas en esta acción.
Min 40
¡GOOOOOOL DEL REAL MADRID!
¡GOOOOOOL DE MBAPPÉ! Pelota en el área y Kilyan se hace fuerte, gana el espacio y logra empujar con la puntera pera el primer gol blanco.
Min 39
¡Militaaaaaaao!
La que ha tenido Militao, clarísima. Testarazo del central que obliga a una parada en cámara lenta de Gazzaniga, soberbio bajo palos.
Min 38
Doble intentona del Madrid
Encontró descolocado el Madrid ahora al Girona, con espacios encontraron a Bellingham. El inglés disparó pero blocó la zaga, tres cuartos de lo mismo con Güler, que recoge el rechace y fuerza el córner.
Min 32
Toca y toca el Madrid
Se desquita el Madrid de un par de intentonas del Girona pero no termina de encontrar los espacios en los últimos metros. Está bien replegado el cuadro gerundenses.
Min 26
¡La tiene el Girona!
Buena acción ahora del Girona, oportunidad aislada con el disparo de Tsygankov, que sorprende a Courtois que necesita de una segunda acción para atraparla segura.
Comienza el Girona – Real M
Min 20
Se cumple el minuto 20
El control del Real Madrid es total a estas alturas de partido, sufre el Girona para sacar la pelota de su campo y mantenerla. A los de Xabi Alonso se le está atragantando los últimos metros.
Min 13
Muy replegado el Girona
El Madrid tiene ya arrinconado al Girona en su área, aunque no está encontrando el camino aún para pisar área.
Min 8
Ya tiene la pelota el Madrid
Tras unos minutos de posesión del Girona, es ya el Real Madrid el que domina el esférico y toca y toca en el campo de los locales. De momento, sin ocasiones.
Min 4
Quiere la pelota el Girona
Juega el Girona, que quiere la pelota y ser protagonista, ADN de Míchel.
Min 1
¡Arranca el partido!
Comienza el Girona – Real Madrid en Montilivi, correspondiente a la decimocuarta jornada de Liga.
¡Recordamos alineaciones!
A falta de diez minutos para el inicio del partido, estos son los once de ambos equipos.
Girona: Gazzaniga; Rincón, Vitor Reis, Arnau, Álex Moreno; Witsel, Ounahi, Iván Martín; Tsygankov, Bryan Gil; y Vanat.
Real Madrid: Courtois; Trent, Milito, Rüdiger, Fran García; Tchouaméni, Valverde, Arda Güler, Bellingham;, Vinicius y Mbappé.
Por qué no juega Álvaro Carreras contra el Girona
Álvaro Carreras no sale de inicio contra el Girona en la jornada 14 de la Liga con la camiseta del Real Madrid. El defensa madridista sí jugó entre semana contra el Olympiacos en la Champions y lo hizo como defensa central. Ante el equipo catalán le toca descansar: Fran García es el titular en este partido.
Ya calientan ambos equipos
Últimos ejercicios de calentamiento sobre el verde de Montilivi antes de que dé comienzo el partido.
🔥 Amb tot! pic.twitter.com/SlQEDvE71Q
— Girona FC (@GironaFC) November 30, 2025
Así llegaba el Real Madrid
Así era la llegada del Real Madrid al Estadio de Montilivi, en Gerona.
🚌 ¡Así ha sido la llegada de los nuestros! pic.twitter.com/6Mo5pXk4pC
— Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 30, 2025
Quién es el árbitro del Girona – Real Madrid
El Comité Técnico de Árbitros de la RFEF ha designado a Ricardo de Burgos Bengoechea para que dirija la contienda Girona – Real Madrid que corresponde a la jornada 14 de la Liga. Al frente del VAR estará Juan Luis Pulido Santana.
Dónde juega el Real Madrid hoy
El Estadio de Montilivi, situado en Gerona, será el escenario donde se celebre este Girona – Real Madrid que corresponde a la jornada 14 de la Liga. Este campo fue inaugurado en 1970 y tiene capacidad para algo más de 14.600 aficionados.
Dónde ver gratis el Girona vs Real Madrid en directo
Movistar+ fue uno de los dos medios de comunicación que adquirió los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en nuestro país una parte del campeonato nacional español. Este Girona – Real Madrid de la jornada 14 de la Liga se podrá ver en directo por televisión a través del canal Movistar la Liga.
A qué hora juega el Real Madrid hoy
La Liga ha programado este vibrante Girona – Real Madrid correspondiente a la jornada 14 del campeonato liguero de español para este domingo 30 de noviembre. La patronal que controla el fútbol de nuestro país ha fijado este choque entre rojiblancos y madridistas en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias
La alineación del Girona
Por su parte, el Girona sale con estos once jugadores: Gazzaniga; Rincón, Vitor Reis, Arnau, Álex Moreno; Witsel, Ounahi, Iván Martín; Tsygankov, Bryan Gil; y Vanat.
𝐎𝐍𝐙𝐄! ❤️🤍#GironaRealMadrid pic.twitter.com/kBldvtVvqM
— Girona FC (@GironaFC) November 30, 2025
¡La alineación del Real Madrid!
Esta es la alineación oficial del Real Madrid ante el Girona: Courtois; Trent, Milito, Rüdiger, Fran García; Tchouaméni, Valverde, Arda Güler, Bellingham;, Vinicius y Mbappé.
📋✅ ¡Nuestro XI inicial!
🆚 @GironaFC
👉 @UnicajaBanco pic.twitter.com/mMB22dpkuy
— Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 30, 2025
¡Bienvenidos!
¡Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo partido de Liga! Girona y Real Madrid se ven las caras en Montilivi en la decimocuarta jornada del campeonato doméstico, próximos ya al ecuador del torneo. El conjunto madridista busca seguir sumando de tres en tres en Liga para solidificar su liderato, tras los puntos recortados por el Barça. El Girona, por su parte, quiere sumar para salir del pozo.
Girona – Real Madrid, en directo
Posible alineación del Real Madrid
A falta de confirmación, esta podría ser la alineación del Real Madrid para el duelo contra el Girona: Courtois; Trent, Milito, Rüdiger, Carreras; Tchouaméni, Arda Güler, Bellingham; Valverde, Vinicius y Mbappé.
A qué hora es el Girona – Real Madrid de Liga: horario del partido
La Liga ha fijado este atractivo Girona – Real Madrid de la jornada 14 para el domingo 30 de noviembre, con inicio previsto a las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera un ambiente tranquilo en la previa y una grada entregada que permita que el encuentro arranque puntualmente en Montilivi.
Dónde ver gratis en directo el Girona – Real Madrid en televisión y online
Movistar+ es uno de los operadores que posee los derechos de emisión de la Liga en España. Este Girona – Real Madrid podrá verse en directo a través del canal Movistar LaLiga, incluido dentro del paquete de pago que ofrece el fútbol español y europeo, por lo que el duelo no estará disponible en abierto ni podrá verse gratis por televisión.
Dónde escuchar por radio en directo el Girona – Real Madrid
Quienes no puedan seguir el partido por televisión ni online podrán escucharlo gratuitamente por la radio. Cadenas como Cope, Cadena SER, Onda Cero, RNE o Radio Marca narrarán en directo todo lo que ocurra en este encuentro clave de la jornada 14.
Dónde se juega el Girona – Real Madrid y
El duelo se disputará en el Estadio de Montilivi, en Gerona, un recinto inaugurado en 1970 con capacidad para algo más de 14.600 espectadores. Se prevé un lleno absoluto con una afición dispuesta a empujar a los suyos para intentar sorprender al Real Madrid.
Quién es el árbitro del Girona – Real Madrid
El Comité Técnico de Árbitros ha designado a Ricardo de Burgos Bengoetxea como árbitro principal para este Girona – Real Madrid de la jornada 14. En el VAR estará Juan Luis Pulido Santana, encargado de revisar las acciones polémicas y avisar al colegiado principal en caso de que sea necesario revisar alguna jugada en el monitor situado a pie de campo.
Min 46
¡Comienza el segundo tiempo!
Se reanuda el partido con el inicio del segundo tiempo. Hubo un cambio por parte de Xabi Alonso, entró Camavinga en lugar de Arda Güler.