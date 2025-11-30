Girona-Real Madrid: otra ‘final’ en Montilivi

El Real Madrid se puso una bombona de oxígeno el pasado miércoles en Atenas al ganar, no sin sufrimiento, al Olympiacos en la quinta jornada de la fase de liga de la Champions. No obstante, ese aire se puede esfumar si este domingo, a las 21:00 horas, no son capaces de sumar los tres puntos contra el Girona en Montilivi. Los blancos necesitan regresar a la senda del triunfo en la Liga tras cosechar dos empates seguidos frente al Rayo Vallecano y Elche y, lo que es más importante, recuperar un liderato que en estos momentos está en manos de un Barcelona que no falló ante el Alavés.

Los blancos llegan a este encuentro con la sensación de haber vivido un antes y un después el pasado miércoles en el Pireo. La victoria no fue la más brillante, pero la sensación de que en Atenas se volvió a «pegar» algo que se había roto dentro de ese vestuario es absoluta. Los hombres de Xabi Alonso entendieron que tenían que ir a una, ser un equipo, para sacar adelante una temporada donde todavía aspiran a absolutamente todo.

También fue un antes y un después para Xabi Alonso. El donostiarra acabó el duelo contra el Elche tremendamente cuestionado, pero el martes, antes de viajar a Atenas, recibió como regalo de cumpleaños el apoyo de Florentino Pérez y de José Ángel Sánchez, director general del Real Madrid. Todo cambió desde ese momento, hasta el punto de que fue capaz de revertir una situación que se estaba complicando notablemente.

Bajo en defensas

El Real Madrid viaja a Gerona con el regreso de Militao y Rüdiger a la convocatoria, pero ambos vuelven tras superar sus respectivas lesiones. Por lo tanto, su presencia en el once titular está en el aire. La expedición madridista también está pendiente de Asencio, que trata de superar una gastroenteritis para estar en la convocatoria.

La parte positiva para Xabi Alonso es que recupera a Franco Mastantuono. El argentino ha superado una pubalgia y estará contra el conjunto gerundense. En principio, no será titular, pero su presencia en la lista ya es, sin duda alguna, una grandísima noticia.

En una situación complicada

El equipo catalán, decimoctavo clasificado, suma ya doce jornadas consecutivas en la zona roja, pero poco a poco sigue creciendo y mejorando, y va convirtiendo los brotes verdes que vislumbraba Michel Sánchez en pasos adelante.

Sería noveno si solo contaran las últimas ocho jornadas, con dos victorias, cuatro empates y dos derrotas por la mínima (por 2-1 con el Barcelona y el Getafe), pero los rojiblancos aún pagan su dramático inicio de curso, cuando consiguieron un punto de quince posibles.

Los gerundenses vienen de ganar al Alavés (1-0) y de empatar en casa del Betis (1-1) en un encuentro en el que se adelantaron por obra de Vladyslav Vanat y en el que Yáser Asprilla falló una ocasión imperdonable de gol en los últimos instantes.

La situación ya no es «crítica», como dijo el propio Michel hace unas semanas, pero continúa siendo de mucha necesidad porque urgen puntos y victorias. En este contexto, ganar al Madrid sería confirmar la ilusionante mejoría de las últimas semanas con un golpe sobre la mesa y significaría un empujón enorme en el aspecto anímico y en la clasificación por la alegría de salir del descenso.

El Girona ha caído con claridad en los últimos cuatro partidos contra el Madrid (0-3 y 4-0 en la temporada 2023-2024, la de la histórica tercera plaza y la clasificación para la Liga de Campeones, y 0-3 y 2-0 el curso pasado), pero Montilivi no ha olvidado tres victorias para la historia: el 2-1 del primer encuentro entre los dos equipos, en 2017; el 1-2 de 2019; y el 4-2 de 2023, con un póquer del Taty Castellanos.

Cristhian Stuani tiene unas molestias en el sóleo que «preocupan», según admitió Míchel en la previa, y se suma a Daley Blind, Vladyslav Krapyvtsov, Thomas Lemar, David López, Juan Carlos Martín, Portu y Donny van de Beek en la lista de bajas. Por contra, el defensa Alejandro Francés vuelve a la convocatoria tras varias semanas lesionado y podría ser la novedad en el once, en detrimento de Hugo.

Girona – Real Madrid: posibles onces