La Supercopa de España vale doble. Desde que esta competición se disputa en Arabia Saudí y en formato de cuatro equipos con semifinal y final desde el año 2020, el campeón termina ganando la Liga a final de curso. Por ello, la importancia de la final de este domingo es más determinante de lo que parece. Dará un título. Pero pueden ser dos.

Es la sexta edición de la Supercopa de España en Arabia Saudí la de este 2026. Las cinco anteriores han dejado una curiosidad que nos hace pensar que este título vale doble. Desde 2020, su primera edición, el que ha ganado el título siempre ha ganado la Liga a final de temporada.

El año pasado, el Barcelona ganó la Supercopa de España después de golear al Real Madrid por 5-2 en Yeda. Fue el primer título de Hansi Flick como entrenador culé. En ese momento, el cuadro culé no era líder, pero terminó la temporada siendo también campeón de Liga. Y de Copa del Rey.

En el año 2024, el Real Madrid superó al Barcelona por 4-1 en la final de la Supercopa de España y terminó la temporada siendo campeón de Liga. También levantó la Champions League. Y es que, este torneo deja claro quién es el equipo más en forma para la segunda vuelta del campeonato liguero.

En 2023, con Xavi Hernández en el banquillo culé, el Barcelona le ganó la final de la Supercopa de España al Real Madrid y terminó la temporada como campeón de Liga. Y en 2022, hizo lo propio el equipo blanco superando al Athletic en la final y ganando el campeonato doméstico. En 2021 no ocurrió esta circunstancia, pero no se jugó en Arabia, y sí en La Cartuja de Sevilla por el Covid. Y en 2020 fue campeón el Real Madrid de ambos títulos en la primera edición en Yeda.

Una curiosidad que le da este valor doble a la Supercopa de España desde que se disputa en Arabia Saudí. Real Madrid y Barcelona lucharán este domingo desde las 20:00 horas por levantar el primer título de la temporada y colocarse en la pole para a final de curso repetir con otro entorchado.