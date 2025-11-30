Por qué no juega Álvaro Carreras contra el Girona

Álvaro Carreras no jugó de inicio contra el Girona en la jornada 14 de la Liga con la camiseta del Real Madrid. El defensa madridista sí jugó entre semana contra el Olympiacos en la Champions y lo hizo como defensa central. Ante el equipo catalán le tocó descansar. Tampoco jugó Mendy en su posición. El titular en el lateral izquierdo del Madrid fue Fran García en este partido.

No jugó Carreras como titular ante el Girona. Fue llamativo, pero la explicación es una decisión técnica. No había lesión ni molestias de por medio. Xabi Alonso decidió que su lateral izquierdo titular para este encuentro tenía que ser Fran García.

Carreras y Mendy, tras completar el partido de Champions en Grecia, descansaron en el banquillo ante el Girona. Tendrán que esperar su oportunidad en el banquillo y si no esperar al próximo miércoles donde los blancos visitan al Athletic Club en un duro partido en San Mamés.

Esta es la alineación del Real Madrid

La alineación del Real Madrid para el encuentro contra el Girona tiene varias novedades respecto al encuentro contra el Olympiacos. Xabi Alonso recupera a jugadores importantes como Rüdiger, Militao y Mastantuono. Además, Raúl Asencio no está en Gerona tras no superar la gastroenteritis que no le permitió entrenarse este sábado

En la portería está Courtois, que se ha recuperado tras sufrir un proceso vírico que le impidió jugar contra el Olympiacos. En la defensa forma Trent Alexander-Arnold en el lateral derecho, mientras que los centrales son Militao y Rüdiger. Fran García es la novedad en el lateral izquierdo.

En el centro del campo, Tchouaméni está en el corte y a su lado está Valverde, mientras que Güler y Bellingham dan juego al Real Madrid por delante. En el ataque, forman Vinicius y Mbappé.

Esta es la alineación del Real Madrid para el duelo contra el Girona: Courtois; Trent, Milito, Rüdiger, Fran García; Tchouaméni, Valverde, Arda Güler, Bellingham;, Vinicius y Mbappé.