Real Madrid
Girona – Real Madrid en directo: a qué hora es, alineaciones y dónde ver gratis el partido de la Liga hoy
Sigue en directo minuto a minuto este directo entre el Girona y Real Madrid con los comentarios, ocasiones, goles y polémicas de este partido de Liga.
A qué hora juega el Real Madrid contra el Girona hoy: a qué hora y dónde ver en directo gratis el partido de la Liga
Alineación del Real Madrid contra el Girona: Xabi busca pareja de centrales
La alineación del Giroa
Por su parte, el Girona sale con estos once jugadores: Gazzaniga; Rincón, Vitor Reis, Arnau, Álex Moreno; Witsel, Ounahi, Iván Martín; Tsygankov, Bryan Gil; Vanat
¡La alineación del Real Madrid!
Esta es la alineación oficial del Real Madrid ante el Girona: Courtois; Trent, Milito, Rüdiger, Fran García; Tchouaméni, Valverde, Arda Güler, Bellingham;, Vinicius y Mbappé.
¡Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo partido de Liga! Girona y Real Madrid se ven las caras en Montilivi en la decimocuarta jornada del campeonato doméstico, próximos ya al ecuador del torneo. El conjunto madridista busca seguir sumando de tres en tres en Liga para solidificar su liderato, tras los puntos recortados por el Barça. El Girona, por su parte, quiere sumar para salir del pozo.
Girona y Real Madrid se ven las caras en esta jornada 14 de Liga. Montilivi será el escenario de esta salida para el conjunto madridista, difícil pero de la que esperan sacar los tres puntos que permitan al equipo seguir al frente de la clasificación del campeonato doméstico. El rendimiento de los blancos está siendo medido con lupa y, tras la victoria ante el Olympiacos, se espera asentar todo lo bueno que se vio en Grecia. Sigue en directo minuto a minuto este directo entre el Girona y Real Madrid con los comentarios, ocasiones, goles y polémicas de este partido de Liga.
Girona – Real Madrid, en directo
A qué hora es el Girona – Real Madrid de Liga: horario del partido
La Liga ha fijado este atractivo Girona – Real Madrid de la jornada 14 para el domingo 30 de noviembre, con inicio previsto a las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera un ambiente tranquilo en la previa y una grada entregada que permita que el encuentro arranque puntualmente en Montilivi.
Dónde ver gratis en directo el Girona – Real Madrid en televisión y online
Movistar+ es uno de los operadores que posee los derechos de emisión de la Liga en España. Este Girona – Real Madrid podrá verse en directo a través del canal Movistar LaLiga, incluido dentro del paquete de pago que ofrece el fútbol español y europeo, por lo que el duelo no estará disponible en abierto ni podrá verse gratis por televisión.
Dónde escuchar por radio en directo el Girona – Real Madrid
Quienes no puedan seguir el partido por televisión ni online podrán escucharlo gratuitamente por la radio. Cadenas como Cope, Cadena SER, Onda Cero, RNE o Radio Marca narrarán en directo todo lo que ocurra en este encuentro clave de la jornada 14.
Dónde se juega el Girona – Real Madrid y
El duelo se disputará en el Estadio de Montilivi, en Gerona, un recinto inaugurado en 1970 con capacidad para algo más de 14.600 espectadores. Se prevé un lleno absoluto con una afición dispuesta a empujar a los suyos para intentar sorprender al Real Madrid.
