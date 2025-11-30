Girona – Real Madrid en directo: a qué hora es, alineaciones y dónde ver gratis el partido de la Liga hoy

Girona y Real Madrid se ven las caras en esta jornada 14 de Liga. Montilivi será el escenario de esta salida para el conjunto madridista, difícil pero de la que esperan sacar los tres puntos que permitan al equipo seguir al frente de la clasificación del campeonato doméstico. El rendimiento de los blancos está siendo medido con lupa y, tras la victoria ante el Olympiacos, se espera asentar todo lo bueno que se vio en Grecia. Sigue en directo minuto a minuto este directo entre el Girona y Real Madrid con los comentarios, ocasiones, goles y polémicas de este partido de Liga.

Girona – Real Madrid, en directo

Posible alineación del Real Madrid

A falta de confirmación, esta podría ser la alineación del Real Madrid para el duelo contra el Girona: Courtois; Trent, Milito, Rüdiger, Carreras; Tchouaméni, Arda Güler, Bellingham; Valverde, Vinicius y Mbappé.

A qué hora es el Girona – Real Madrid de Liga: horario del partido

La Liga ha fijado este atractivo Girona – Real Madrid de la jornada 14 para el domingo 30 de noviembre, con inicio previsto a las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera un ambiente tranquilo en la previa y una grada entregada que permita que el encuentro arranque puntualmente en Montilivi.

Dónde ver gratis en directo el Girona – Real Madrid en televisión y online

Movistar+ es uno de los operadores que posee los derechos de emisión de la Liga en España. Este Girona – Real Madrid podrá verse en directo a través del canal Movistar LaLiga, incluido dentro del paquete de pago que ofrece el fútbol español y europeo, por lo que el duelo no estará disponible en abierto ni podrá verse gratis por televisión.

Dónde escuchar por radio en directo el Girona – Real Madrid

Quienes no puedan seguir el partido por televisión ni online podrán escucharlo gratuitamente por la radio. Cadenas como Cope, Cadena SER, Onda Cero, RNE o Radio Marca narrarán en directo todo lo que ocurra en este encuentro clave de la jornada 14.

El duelo se disputará en el Estadio de Montilivi, en Gerona, un recinto inaugurado en 1970 con capacidad para algo más de 14.600 espectadores. Se prevé un lleno absoluto con una afición dispuesta a empujar a los suyos para intentar sorprender al Real Madrid.

Quién es el árbitro del Girona – Real Madrid

El Comité Técnico de Árbitros ha designado a Ricardo de Burgos Bengoetxea como árbitro principal para este Girona – Real Madrid de la jornada 14. En el VAR estará Juan Luis Pulido Santana, encargado de revisar las acciones polémicas y avisar al colegiado principal en caso de que sea necesario revisar alguna jugada en el monitor situado a pie de campo.