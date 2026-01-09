No hay quien pare a Brahim: conduce a Marruecos a semifinales de la Copa de África con un nuevo gol

Marruecos ya está en semifinales de su Copa de África y, sí, lo ha logrado de la mano de Brahim Díaz. El delantero del Real Madrid mantiene su idilio con el gol y frente a Camerún volvió a ser el líder de su selección. Con un tanto del malagueño en la primera mitad, los marroquíes se adelantaron en el marcador, certificando en la segunda parte la victoria con un gol de Saibari. Es el quinto gol en cinco partidos de un Brahim que está rindiendo a un nivel descomunal. Estrella total en el continente africano, es el primer jugador en la historia que marca en cinco partidos consecutivos en una Copa de África. Todo, para potenciar la ilusión de todo un país que se rinde ante la calidad que guarda en sus botas.

La capital Rabat acogía un nuevo partido de su selección. En este caso, Marruecos buscaba alcanzar las semifinales del campeonato del que es anfitrión, midiéndose a un rival de altura en cuartos de final. Camerún amenazaba al combinado marroquí con Mbeumo y Kofane como principales referencias y, como viene siendo habitual en esta Copa de África, dejándose en el banquillo a los dos jugadores más conocidos por la afición española: Boyomo y Etta Eyong.

Haría falta el delantero del Villarreal, cedido este curso en el Levante, de cara a la segunda parte, puesto que los Leones Indomables se verían obligados a remontar. Un gol de Brahim mediado el primer tiempo ponía por delante a los anfitriones y hacía justicia en el marcador, puesto que Camerún era incapaz de trenzar más de tres pases seguidos. Sólo en el tramo final del primer tiempo consiguieron acercarse a la portería de Bono, aunque sin llevar peligro real.

El Príncipe de Marruecos: Brahim. 5⃣⚽️ Máximo anotador de la Copa África.#LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/3UkkDucPFh — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) January 9, 2026

El atacante del Real Madrid aprovechó una oportunidad en el minuto 26 para adelantar a los suyos. Marruecos tomaba ventaja en el partido gracias al quinto gol en cinco partidos de Brahim Díaz. De un córner puesto por Achraf llegaba el cabezazo certero de El Kaabi, que terminó dentro después de que el madridista tocara levemente el balón al segundo palo.

Mejoraron los cameruneses en la segunda mitad, pero no era labor sencilla empatarle el choque a los Leones del Atlas. Pese a que dominaron y se jugó sobre todo en campo marroquí, fueron incapaces de poner en riesgo el arco de Bono. Y Marruecos aprovechó la mínima oportunidad para dejar el duelo casi sentenciado.

Brahim lidera nuevamente a Marruecos

Con la segunda parte entrando en su tramo final, llegó el segundo de Marruecos. De nuevo, tras una acción a balón parado. Abde fue el encargado de botar una falta lateral al área y, en un centro pasado, apareció Saibari para empalar el esférico e introducirlo en la portería camerunesa.

Ahí murieron todas las esperanzas de Camerún por darle la vuelta a la eliminatoria y, por tanto, su aventura en esta Copa de África. Marruecos, liderada nuevamente por un imperial Brahim, está ya en semifinales. Allí se medirá a otra de las grandes favoritas, Senegal, por una plaza en la final del campeonato continental que organizan.