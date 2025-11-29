Girona – Real Madrid: a qué hora es el partido de la Liga y dónde ver en directo y en vivo online gratis por TV

Conoce el horario y el canal de televisión para ver en directo y en vivo online el Girona - Real Madrid de la Liga Este Girona - Real Madrid corresponde a la jornada 14 de la Liga y se jugará en Montilivi El Real Madrid espera llevarse los tres puntos en esta complicada salida

El Real Madrid llega a este choque contra el Girona con el claro objetivo de sumar tres puntos importantísimos, ya que los últimos dos pinchazos que han sufrido en la Liga ha permitido que el Barcelona y el Atlético se le acerquen en la clasificación. Xabi Alonso parece haber superado su primera crisis tras la victoria lograda frente al Olympiacos en la Champions League, pero ahora seguirá siendo examinado con lupa y es por ello que los Kylian Mbappé y compañía no se pueden relajar y tienen que lograr el triunfo. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver este partidazo que se disputa en Montilivi.

Cuándo se juega el partido de la Liga Girona – Real Madrid

El Real Madrid viaja a Cataluña para enfrentarse al Girona en el partido que corresponde a la jornada 14 de la Liga en Montilivi. Los pupilos de Xabi Alonso consiguieron ganar hace unos días en la Champions League por 3-4 frente al Olympiacos y ahora esperan que ese choque haya sido un punto de inflexión para empezar una nueva racha positiva y así disipar de un plumazo todas las dudas que se han generado en torno a la figura del técnico tolosarra en los últimos encuentros.

Horario del Girona – Real Madrid de la Liga

La Liga ha programado este vibrante Girona – Real Madrid correspondiente a la jornada 14 del campeonato liguero de español para este domingo 30 de noviembre. La patronal que controla el fútbol de nuestro país ha fijado este choque entre rojiblancos y madridistas en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Todo debería transcurrir con total normalidad en la previa entre las aficiones para que el balón arranque de manera puntual en Montilivi.

Dónde ver gratis el Girona vs Real Madrid en televisión y en vivo online

Movistar+ fue uno de los dos medios de comunicación que adquirió los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en nuestro país una parte del campeonato nacional español. Este Girona – Real Madrid de la jornada 14 de la Liga se podrá ver en directo por televisión a través del canal Movistar la Liga. Hay que recordar que este canal es de pago y habrá que estar suscrito al paquete que incluye el fútbol europeo para poder ver lo que suceda en Montilivi, ya que no será emitido por TV gratis.

Todos los aficionados del conjunto de Concha Espina, del equipo catalán y los amantes del fútbol español en general también podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Girona – Real Madrid correspondiente a la jornada 14 de la Liga a través de la app de Movistar+. Esta aplicación se puede descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs. Además, este medio también pondrá a disposición de todos sus clientes su página web para que vean todo lo que ocurra en Montilivi con un ordenador.

Por otro lado, en la web de DIARIO MADRIDISTA narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Girona – Real Madrid de la jornada 14 de la Liga desde una hora y media antes de que arranque el duelo. Una vez acabe publicaremos la crónica y compartiremos las reacciones importantes que se produzcan en Montilivi. Además, en la página de Youtube y de Twitch de OKDIARIO estará Antonio Esteva comentando todo lo que ocurra en el encuentro de los de Xabi Alonso.

Dónde escuchar por radio en directo el Girona – Real Madrid

Por otro lado, todos los aficionados de estos dos equipos que no puedan ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online este partido de la jornada 14 de la Liga podrán escucharlo por la radio gratis. Emisoras como Onda Cero, RNE, Cope, la Ser o Radio Marca conectarán con Montilivi para narrar todo lo que suceda en este duelo que protagonizarán el Girona y el Real Madrid.

Dónde se juega y quién es el árbitro del Girona – Real Madrid

El Estadio de Montilivi, situado en Gerona, será el escenario donde se celebre este Girona – Real Madrid que corresponde a la jornada 14 de la Liga. Este campo fue inaugurado en 1970 y tiene capacidad para algo más de 14.600 aficionados. Se espera una gran entrada en el recinto con una afición entregada para animar a los suyos para buscar dar la sorpresa y lograr la victoria frente al conjunto de Chamartín.

El Comité Técnico de Árbitros de la RFEF ha designado a Ricardo de Burgos Bengoechea para que dirija la contienda Girona – Real Madrid que corresponde a la jornada 14 de la Liga. Al frente del VAR estará Juan Luis Pulido Santana, por lo que le toca ser el responsable de revisar todas las jugadas polémicas que se puedan producir sobre el terreno de juego. Si lo considera oportuno tendrá que avisar a su compañero para recomendarle que vaya a analizar la acción al monitor que estará instalado entre los banquillos de Montilivi.