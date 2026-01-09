¡Mbappé ya está en Arabia para jugar la final contra el Barcelona!

Kylian Mbappé ya está en Arabia Saudí. El galo llegó a las 00:26 hora saudí, dos horas menos en la España peninsular, al hotel Jeddah Hilton para concentrarse junto a sus compañeros. El delantero se entrenó en la mañana del viernes en Valdebebas en solitario y por la tarde puso rumbo a Arabia Saudí, para concentrarse de cara a la final de la Supercopa de España que se celebrará el domingo contra el Barcelona. Este sábado se entrenará a las órdenes de Xabi Alonso y realizará el último test para ver el estado de su rodilla.

Mbappé ahora está recuperado y se siente preparado para poder ayudar a sus compañeros en la final de la Supercopa de España. De hecho, si viaja es porque sabe que puede ser de la partida. La presencia del francés, un jugador que el pasado año hizo 59 goles, es, sin duda, un motivo de alegría para un Real Madrid que podrá contar con uno de los mejores jugadores del mundo ante el Barcelona, un rival que se le da especialmente bien.

Mbappé le ha hecho 12 goles en nueve partidos al Barcelona. En el último Clásico, que se jugó el pasado mes de octubre en el estadio Santiago Bernabéu, hizo una diana, le anularon otra y falló un penalti. Ahora, su reto es ser determinante en una final contra un rival con el que siempre suele jugar grandes partidos.

La importancia Mbappé

El francés ha experimentado una notable evolución respecto a la campaña anterior. Si bien cerró el último año futbolístico a un gran nivel, ha iniciado este siendo el jugador más decisivo del Real Madrid. Mbappé es consciente de que debe rendir al máximo para ganar y su grado de compromiso está siendo absoluto.

Fuera del terreno de juego, también está asumiendo galones. Si en su primera temporada en el Real Madrid apostó por un perfil bajo, este curso ha decidido dar un paso al frente y ser uno de los pesos pesados. Está muy pendiente de los jóvenes y es uno de los principales valedores de los métodos de Xabi Alonso, algo que el entrenador donostiarra agradece.