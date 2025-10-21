Todo sobre el Olympiacos: de qué país es, quién es el dueño y su entrenador español

Después del parón de selecciones, por fin, volvió LaLiga y la UEFA Champions League, concretamente en una jornada 3 que dará el pistoletazo de salida con el Kairat Almaty-Pafos FC y FC Barcelona-Olympiacos. Ambos encuentros arrancarán a partir de las 18:45 horas y se podrán disfrutar a través de las pantallas de Movistar Plus +. El resto de la jornada de este martes 21 de octubre la completarán Arsenal-Atleti, uno de los partidos por excelencia de esta fecha; Leverkusen-PSG, Copenhague-Dortmund, Newcastle-Benfica, Gilloise-Inter y Villarreal-Manchester City. No obstante, en las siguientes líneas nos centraremos principalmente en el rival del conjunto azulgrana, el Olympiacos griego, que a base de esfuerzo y regularidad se ha convertido en un histórico de las competiciones europeas.

Kairat-Almay-Pafos FC (18:45, martes 21 de octubre)

FC Barcelona-Olympiacos (18:45, martes 21 de octubre)

Arsenal-Atleti (21:00, martes 21 de octubre)

Leverkusen-PSG (21:00, martes 21 de octubre)

Copenhague-Dortmund (21:00, martes 21 de octubre)

Newcastle-Benfica (21:00, martes 21 de octubre)

Gulloise-Inter Milán (21:00, martes 21 de octubre)

Villarreal-Manchester City (21:00, martes 21 de octubre)

De dónde es y quién es su dueño

El Olympiacos se funda en el pasado marzo del 1925 en El Pireo, Grecia. Actualmente, disputa sus partidos en el impresionante estadio Georgios Karaiskakis, que cuenta con una capacidad para albergar a unos 33.449 espectadores, que disfrutan y vibran en cada jornada de su equipo en las preciosas instalaciones griegas.

Desde el pasado año del 2010, el dueño y presidente del club es Evangelos Marinkais (también lo es del Forest), un empresario que cuenta con una fortuna de más de 5.000 millones de dólares y es un ‘regateador’ nato de la justicia, y que ha visitado los juzgados en más de una ocasión por diversos motivos: monopolizar diversos negocios, por ser acusado en su país de oligarca, por incitar a la violencia o por difamación, injurias y amenazas, entre otros.

🔴⚪🗣️ Mendilibar: “Everyone knows our style of play, and that’s not going to change. What I expect is for us to show the very best version of Olympiacos”.

____________ 🔴⚪🗣️ Μεντιλίμπαρ: «Όλοι ξέρουν το τρόπο που παίζουμε και αυτό δεν θα αλλάξει καθόλου. Αυτό που περιμένω… pic.twitter.com/LqJss5fh6l — Olympiacos FC (@olympiacosfc) October 20, 2025

Quién es el entrenador El actual entrenador del Olympiacos es nada más y nada menos que el mismísimo José Luis Mendilibar. En sus primeros días en el conjunto griego, el técnico español se proclamó campeón de la Conference League tras derrotar en una histórica final, por 1-0, a la Fiorentina italiana. Meses más tarde, también consiguió alzarse con la Liga de Grecia en la 2024-2025, incrementando así su legado y leyenda este histórico club europeo.

Cuántas Copas de Europa tiene y quién tiene más títulos: Olympiacos o Panathinaikos

El Olympiacos, hasta el momento, no ha podido conquistar ningún título de Champions League. Eso sí, a lo largo de su historia ha podido conquistar la liga de su país hasta en 48 ocasiones, además de lograr 29 copas griegas, cuatro Supercopas de Grecia, una Balkan Cup y un título de la Conference League. Su máximo rival, el Panathinaikos FC, siempre se ha mantenido en la estela del equipo de Mendilibar, pues es considerado el segundo mejor equipo de Grecia en cuanto a títulos: 20 Ligas, 20 Copas, 5 Supercopas y una Balkan Cup.