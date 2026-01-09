Un abogado avisa de lo que jamás debes hacer si los okupas entran en tu casa: puedes ir a la cárcel

La escena parece que ha salido de la ficción, pero ha ocurrido en un municipio español y ha reabierto el debate sobre cómo deben actuar los vecinos cuando la presencia de un okupa altera la convivencia. Un edificio en ruinas, abandonado desde hace años, llevaba tiempo generando conflictos por la actividad de un okupa que entraba y salía por una ventana abierta. La situación terminó de forma sorprendente cuando varios residentes decidieron tapiar el acceso mientras el ocupante seguía dentro. Fue él mismo quien tuvo que llamar a la Guardia Civil para que lo sacaran.

Según se explicó en programas informativos, los vecinos se habían hartado de las molestias que les causaba un edificio ocupado, por lo que optaron por cerrar el único acceso que tenía el okupa, pero lo hicieron con él dentro. El episodio ha generado un intenso debate jurídico porque, aunque la acción tuvo éxito inmediato, la legalidad brilla por su ausencia. Así lo advierte el abogado penalista Xavi Abat, conocido en redes como @xavi_abat, que ha analizado el caso para aclarar qué consecuencias puede tener una reacción así ya que aunque sea una reacción desesperada ante una situación que puede ser bastante grave, lo cierto es que la ley no está del lado de los vecinos.

El abogado Xavi Abat ha explicado en redes sociales, que pese al hartazgo vecinal, la ley es clara sobre los límites de actuación. «Bien, no, no es legal», resume Abat al valorar lo que ha pasado con este okupa. Y detalla que los vecinos podrían enfrentarse a dos tipos de delito. Por un lado, el de coacciones, porque «evidentemente estas acciones lo que quieres es coaccionar a alguien para que haga algo que tú quieres.»

Y por otro, han incurrido en un delito que según Abat es más grave ya que tiene que ver con el «delito de detención ilegal del artículo 163 de nuestro Código Penal. No puedes privar a nadie de su libertad ni encerrar a nadie por tu cuenta. Punto. Aunque sea un ocupa delincuente y conflictivo como este era el caso, no lo puedes hacer.» explica

La advertencia es contundente. La desesperación ante una situación conflictiva no permite vulnerar derechos fundamentales. Y, aunque el inmueble estuviera en ruinas, el ocupante no deja de ser una persona protegida por la ley.

Un inmueble abandonado sin condición de morada: por qué la policía no actuó

Uno de los elementos que más confusión genera en estos casos es la diferencia entre morada y inmueble abandonado. A efectos legales, no es lo mismo. Según explica Abat: «En este caso hablamos de una casa que estaba en ruinas, como te digo, estaba abandonada desde hacía muchos años. Por tanto, el concepto jurídico no es de morada, no tiene un propietario viviendo allí.» de modo que añade que se generó una situación que complicaba bastante el trabajo de la Guardia Civil que según sus palabras «no podía hacer nada».

En casos como este, la policía no puede desalojar por su cuenta un inmueble que no es morada, incluso cuando genera molestias, si no existe una denuncia del propietario por usurpación.

Qué deberían haber hecho los vecinos

La actuación de los vecinos, aunque efectiva en la práctica, no es la recomendada ni la que evitaría responsabilidades penales. Abat lo resume así:

«La solución legal debería haber sido que el dueño, el propietario de la casa, denunciara por el delito de usurpación.» En este caso concreto, el abogado considera que probablemente no se abrirán diligencias contra los vecinos, pero insiste en que eso no convierte el precedente en válido.

La advertencia es especialmente relevante porque muchas personas, al ver que la acción «funcionó», podrían verse tentadas a imitarla. De hecho, el propio abogado reconoce el dilema vecinal: «Y hay que decir que esto de tapear la ventana por donde accedía este ocupa ha funcionado.» Pero insiste en que el éxito práctico no legitima una actuación que puede ser considerada delictiva y que en otras circunstancias podría acabar con condena para los vecinos.

El episodio con estos vecinos enfrentados a un okupa ha reavivado el mismo debate que el abogado plantea al cierre de su explicación: «¿Qué te parece todo esto? ¿Vas a hacer lo mismo si un ocupa se mete en una casa abandonada al lado de tu casa?» Su conclusión, no obstante, es inequívoca: por desesperante que sea la presencia de un okupa conflictivo, la ley no permite actuar por cuenta propia ni encerrar a nadie, aunque la vivienda esté en ruinas y lleve años abandonada. La única vía que evita problemas penales es presentar una denuncia por parte del propietario y el procedimiento legal correspondiente.