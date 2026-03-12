El Ibex 35 ha abierto la sesión de este jueves, 12 de marzo de 2026, con una caída del 0,46%, lo que ha llevado al selectivo a situarse en 17.271,48 puntos, por debajo de los 17.300 enteros. Así, el índice español continúa sufriendo la volatilidad a causa de la guerra de Irán y las grandes subidas que está viviendo la cotización del petróleo.

En ese sentido, el precio del barril de crudo de Brent se ha disparado más de un 7% a lo largo de esta madrugada tras incrementarse los ataques a barcos, puertos y otras infraestructuras energéticas en el Golfo Pérsico.

En las últimas horas, las autoridades de diversos países han reportado numerosos ataques a este tipo de infraestructura. Por ejemplo, Omán se ha visto obligado a evacuar un puerto petrolero y varios buques tras sufrir impactos de proyectiles.

Seguirá ampliación.