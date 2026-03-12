Clara Galle, Claudia Salas y Paula Usero, sobre su gran susto en República Dominicana: «Pensaba que…»

Después de pasar primero por La Revuelta hace algunas semanas, las actrices Clara Galle, Paula Usero y Claudia Salas han acudido este miércoles noche a El Hormiguero, donde han hablado antes del estreno de Esa noche, su nueva serie para Netflix. Hay que esperar hasta el viernes 13 de marzo para poder verla en la plataforma, por eso han tenido que tener mucho cuidado con lo que contaban sobre el argumento, tratando de evitar hacer spoilers a los espectadores del programa. Se trata de una serie de suspense en la que hay una muerte, por lo que las tres (que son hermanas en la ficción) deben unir fuerzas para salvar a la culpable. Esta serie se grabó en República Dominicana, donde las actrices tuvieron algunos problemas.

El personaje de Clara Galle se convierte en la asesina (eso sí se puede desvelar) y la que hace que lo que debía ser un viaje de ensueño se convierta en una pesadilla. «Es un thriller sobre tres hermanas muy distintas entre sí, y una de ellas, que soy yo, pues mató a una persona. Pido ayuda a mis hermanas y ellas me ayudan, pero… ¿Hasta qué punto? De eso trata», así ha explicado el argumento la actriz navarra. Uno de los problemas que ha tenido a lo largo de sus grabaciones ha sido el tener que conducir sin haberse sacado el carnet. En esta serie volvió a sufrir la sensación de ser la culpable de que las cosas no saliesen tan rápido como era necesario ante su poca pericia al volante. «En ese momento no lo tenía, ahora ya me lo he sacado. Me decidí a sacarme el carnet, no por mí, que no lo necesito, sino por mis personajes. Siempre me toca conducir y, como no sabía, ralentizaba mucho los rodajes», así ha contado que ya tiene carnet.

Aunque las tres han tenido una gran relación durante el rodaje, lo cierto es que acudir fuera de España les ha dado más problemas de los que ellas mismas podían pensar. «Había arañas peludas; allí tienen un protocolo para enfrentarse a ellas, pero daban muchísimo miedo, y vimos también una boa constrictor», ha contado Claudia Salas a los espectadores.

Además, también vivieron un terremoto, algo a lo que no estamos acostumbrados los españoles (excepto los murcianos y los andaluces), por eso supuso un enorme susto para ella. «Sí, el terremoto fue en Punta Cana. Estábamos en unos apartamentos y yo, medio dormida, pensaba que estaban entrando a robarnos, hasta que me di cuenta de lo que era», explicaba Usero.

Pero los problemas no acabaron ahí, puesto que la propia Paula ha recordado en El Hormiguero que ella sufrió mucho más durante el rodaje, aunque los dolores sufridos eran sólo para ella. «Yo soy una persona que intestinalmente no soy muy estable; hay cosas que no me sientan bien. En este rodaje he sufrido muchísimo de gases; hacía posturas y de todo para intentar expulsarlos, pero no se me pasaban», una frase con la que no ha podido evitar reírse.

Pese a que se lo toma con humor, lo cierto es que debió de sufrir mucho, puesto que aguantó durante meses los dolores de un cólico provocado por una piedra. «Después de meses de muchísimo dolor me tuve que ir al hospital y resulta que no eran gases, era un cólico de una piedra enorme. Le pusimos nombre a la piedra, J.K. Rowling», así ha desvelado el problema de salud que sufrió durante el rodaje.