Clara Galle sufre un percance en ‘La Revuelta’: «¡Se me ha salido una teta!»

La Revuelta, el programa que presenta David Broncano en La 1 de Televisión Española, ha comenzado una nueva semana. De esta forma, el jienense y todo su equipo han dado la bienvenida a Clara Galle, Nuno Gallego y Agustín Della Corte, tres actores que forman parte de Olympo, la nueva serie adolescente que se estrenará en Netflix el próximo viernes 20 de junio. En este proyecto, nos trasladamos al Centro de Alto Rendimiento ‘Pirineos’, en el que entran los mejores atletas del país como es el caso de Amaia. La joven es la capitana del equipo nacional de natación sincronizada. Inevitablemente, se autoimpone no cometer ni un solo error, por pequeño que sea. Lo que no esperaba es que Núria, su mejor amiga y compañera de equipo, fuese a superarla por primera vez. Así pues, Amaia no tarda en darse cuenta de que varias compañeras están mejorando sus marcas de forma inexplicable.

Tras haber pasado numerosos años llevando su cuerpo al límite para superarse, sacrificando su día a día por el deporte, Amaia y su círculo más cercano se ven obligados a hacer frente a un impresionante dilema: ¿hasta dónde están dispuestas a llegar para conseguir su objetivo? Una trama que, desde luego, promete no dejar indiferente a nadie. Durante su paso por La Revuelta, Clara Galle, Nuno Gallego y Agustín Della Corte han confesado que se han preparado muchísimo para poder interpretar a sus personajes en la serie Olympo. Al fin y al cabo, tenían que ser verdaderos deportistas de élite. Algo que David Broncano aprovechó para hacer una firme petición a la actriz: hacer una acrobacia. Debemos tener en cuenta que, en su primera visita al programa, Clara Galle sufrió un accidente haciendo una voltereta, mientras que, en la segunda ocasión, se tatuó una R en honor a La Revuelta.

Todo comenzó cuando el presentador no dudó en recordar el accidente de la actriz, que acabó haciéndose viral en redes sociales: «Clara intentó dar una voltereta y casi se mata. Dijo ‘Yo soy gimnasta’ y cayó de boca contra el suelo», comentó, entre risas. Lejos de mantenerse al margen, la joven volvió a entrar en la dinámica del programa. Así pues, aprovechando que interpreta a una deportista de élite en Olympo, el jienense no tardó en proponerle un reto.

«Para compensar el golpe que te diste, podrías hacer algo y así te desquitas», comenzó diciendo el andaluz. Al ser consciente de sus intenciones, la actriz comentó que había acudido a La Revuelta con falda con el objetivo de no tener que hacer ningún tipo de acrobacia. A pesar de todo, David Broncano acabó convenciéndola.

«De verdad que yo hice gimnasia rítmica, pero aquí no me salió bien. Hay días malos», intentó justificarse la actriz de Olympo. En ese preciso instante, el equipo del programa que se emite en La 1 de Televisión Española le entregó unas mallas para que pudiese hacer la voltereta sin miedo a que se viese algo. Es más, también le colocaron una colchoneta para evitar cualquier peligro.

«Como me rompa el cuello otra vez…», aseguró Clara Galle, recordando el tremendo golpe que se dio en la primera voltereta. Finalmente, bajo la atenta mirada del público y espectadores de La Revuelta, la joven consiguió su objetivo. Sin embargo, la joven sufrió un percance que las cámaras no captaron: «¡Se me ha salido una teta!», exclamó. Sin dar importancia a lo ocurrido, el presentador felicitó a su invitada: «No nos esperábamos nada y lo has hecho muy bien», aplaudió.