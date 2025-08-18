Un soltero de ‘First Dates’ arruina su cita por sus mentiras: «Me has engañado»

Una noche más, First Dates abrió sus puertas con el objetivo de recibir a su nueva tanda de solteros. El popular formato de citas a ciegas se ha convertido en uno de los más solicitados de nuestro país. Pues, desde hace casi una década, el equipo de profesionales del programa realiza citas a parejas de solteros potencialmente perfectas. Una aventura televisiva que, recientemente, nos presentó a Agapito. El participante, de 68 años, se presentó en el formato como un hostelero jubilado de Alicante que acudió con el objetivo de volver a sentir la llama de la pasión. Una presentación con la que no dejó indiferente a nadie.

«Con 14 años empecé trabajando en el hotel Regina. Con 16 años, empecé a trabajar en el Hotel Palace y he estado cuatro años en el Congreso de los Diputados. Fue el mejor destino. He escuchado muchas cosas fuertes, pero no las puedo contar. Si escribiera un libro, a lo mejor amanezco en una cuneta muerto», dijo. Unas palabras que fueron escuchadas por Carlos Sobera, que lo recibió a su llegada al local. De esta manera, y respecto a su pasado sentimental, el participante explicó que estuvo casado durante 40 años y que tiene dos hijos. Ahora, tras volver a la soltería, está dispuesto a «dar un golpe definitivo en el amor».

«Una buena mujer que sea guapa, alta, esbelta, buen cuerpo…», explicó Agapito sobre los requisitos de su cita. Ante ello, la organización del programa le presentó a Vicky, una soltera de 60 años. La costurera jubilada se presentó como una mujer luchadora y empoderada que ha trabajado duro para sacar adelante a su familia. «Feliz por todo lo que he hecho», dijo en uno de los totales.

La primera impresión entre la pareja de solteros no estuvo nada mal, al menos para el participante. Y es que, Agapito no dudó en destacar los atributos de la soltera. «¡Jolín, vaya hembra que me han traído!», exclamó emocionado. Por ello, no dudó en pasar a su mesa en el restaurante con el objetivo de conocerla mejor. Pero, por mucho que él lo intentó, Vicky no se sentía atraída ni con su conversación.

«Soy una persona que, de política, ni me hables», le dijo ella sin miramientos. Y es que, además, la mujer confesó que lo veía demasiado mayor para ella. El soltero, por su parte, fue al grano y le confesó lo que buscaba en una mujer. «Pues una persona así como tú. Simpática, agradable, guapa… Para salir a bailar, tomar una cerveza… No estar solo. Justo hace ahora cuatro años que me divorcié», reveló.

«Me he quedado un poco sorprendida en el sentido de su separación», comentó ella en uno de los totales. Pues, Vicky tenía el pálpito de que el soltero le había sido infiel a su anterior pareja. Pero, él lo negó. «Es más ella hubo un momento que fue muy celosa de una persona que se creía que había algo y yo se lo juré y le perjuré por todo que fue mentira y no hubo nada», justificó. «Yo, para mí, que algo ha habido, porque no es normal», comentó ella con desconfianza.

Agapito le explicó que no estaba conociendo a nadie más, pero era mentira. «Estoy con una inglesa a medias… Estamos a medias porque estamos enfadados. Ella me ha dicho que la relación está muy tirante. He venido un poco aquí para darle a ella en los morros porque lo que me ha hecho está muy mal, hemos estado tres años», confesó él al equipo de cámaras.

Agapito se sincera en la decisión final de ‘First Dates’

En la decisión final de First Dates, Vicky no quiso seguir conociendo a Agapito en una nueva cita. Pues, seguía sin confiar en él. Fue entonces cuando el soltero se sinceró con ella. «No te he contado que he estado en una relación con una chica inglesa para que no pensaras mal de mí, porque era una relación de amistad. Pero esa relación hace ya un tiempo que terminó. Un día se quedó una amiga en mi casa y me pilló porque estaba hablando con la inglesa por teléfono cuando empezó a toser mi amiga», le dijo. «Me has engañado, porque yo te he preguntado si habías tenido una relación después del divorcio y tú me has dicho que no», sentenció Vicky.