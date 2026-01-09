‘Equipo de investigación’ emite hoy el reportaje más esperado: qué hay detrás de ‘La Casa de los Gemelos’

El año 2026 comienzo con un nuevo enfrentamiento entre La Casa de los Gemelos y Equipo de investigación. El programa de Gloria Serra se prepara para emitir su esperado reportaje sobre el reality que se ha saltado todos los límites en las redes sociales y que se ha convertido en la sorpresa del año 2025, llevando a la fama a personajes como La Falete, Triana Marrash y Ruth ‘empoderada’, además de vivir agresiones como la de Labrador a Cherilyn. Por su parte, los gemelos streamers han decidido plantar cara al reportaje con una gala especial en la que se espera que lluevan los zascas y las referencias a lo que se diga en el programa de laSexta.

El equipo de Serra analiza este fenómeno que ha llegado a superar en viralidad a Gran Hermano, formato al que copia, ya que la edición de anónimos ha pasado completamente desapercibida y tuvo que ser cancelada tras apenas un mes de emisión, llevándola a un final precipitado. En cambio, los gemelos Carlos y Daniel Ramos triunfaban con un programa que en YouTube conseguía picos de más de un millón de medio de usuarios y que incluso se permitieron el lujo de dar las Campanadas desde la Puerta del Sol, en Madrid, dando allí el nombre del ganador del reality.

Antes, hay que explicar que las mediciones de las audiencias son muy distintas en la red y en televisión, por lo que no son comparables, pero no se puede negar que La Casa de los Gemelos ha sido un fenómeno social. Ahí pone el foco Equipo de investigación, que desvelará de dónde sale el negocio de los streamers, que aseguran haber investido 500.000 euros en la producción del programa.

La pregunta que muchos se hacen es si habrán conseguido recuperar la inversión, algo que tratará de explicar el espacio de laSexta. Según la aplicación VidIQ, que analiza canales de YouTube, el canal de Zona Gemelos podría estar factura entre 86.000 y 286.000 dólares al mes, todo gracias a la monetización de la plataforma, unos ingresos jugosos, pero que no cubren la inversión.

El programa hablará de las otras fuentes de ingresos de Carlos y Daniel, que llegan a través de redes sociales como TikTok e Instagram, aunque donde ellos dominan es en redes como Twitch y Kick. Especialmente en la segunda, los gemelos son patrocinados por casas de apuestas, haciendo numerosos directos con personajes famosos mientras juegan a la ruleta y a otros juegos de casino online, como ya te contamos en Happy FM con su entrevista en 2023 con el Dandy de Barcelona, que sufrió un desvanecimiento en directo.

En esos directos animan a su público a crearse cuentas en casinos online, recibiendo recompensas por cada usuario registrado a través de ellos, lo que podría ser una mina de oro para sus cuentas.

Tal y como anuncian desde el programa, «Equipo de Investigación no entra en el espectáculo. Investiga el negocio que lo hace posible», por lo que no entrarán a valorar la calidad del contenido que se ha podido ver en el reality.

La reacción de ‘La Casa de los Gemelos’ a ‘Equipo de investigación’

Después de que Happy FM confirmara hace meses que este reportaje estaba en los planes del programa, las puyas de los streamers hacia Gloria Serra y sus reporteros han sido habituales, llegando a acusarles de ofrecer dinero para conseguir testimonios en su contra. Por su parte, Carlos y Daniel han programado para este mismo viernes, nueve de enero, una gala de reencuentro que competirá en horario contra el reportaje.

Esta gala comenzará a las 22 horas en YouTube, mientras que Equipo de investigación arrancará a las 22:30 h en laSexta.