Final de ‘La Casa de los Gemelos 2’: ¿cuánto dinero se lleva el ganador de la edición?

Uno de los estrenos revelación de este año ha sido, sin lugar a duda, el reality de La Casa de los Gemelos 2. El popular formato, emitido por streaming, ha dado mucho de qué hablar por los polémicos acontecimientos que tienen lugar entre sus participantes. Y es que, rostros conocidos de la televisión y de las redes sociales se reúnen en un mismo hogar. ¿Reto? Convivir. Sin embargo, tal y como se ha podido ver, no todos los participantes logran cumplirlo. De hecho, la primera temporada fue cancelada, pocas horas después, por haber cruzado todos los límites. Sin embargo, fue tan comentada en redes sociales que este mes de diciembre se dio inicio a su segunda temporada. Pero, tampoco ha estado exenta de problemas.

Tal y como han comunicado sus creadores durante las últimas horas, el reality ha tenido que volver a finalizar por presiones externas. La última temeridad cometida ha sido que han prendido fuego a un colchón dentro de la casa. Una situación que generó mucho humo, pero fue controlada. Asimismo, los hermanos comunicaron que el formato vería su final este pasado 30 de diciembre. Por ello, ha sido ahora cuando los jóvenes, y creadores del reality, se han sincerado al respecto.

‘La Casa de los Gemelos 2’ finaliza sus emisiones

«La verdad es que la gente no es consciente de lo que se vive detrás de cámaras: he acabado en el hospital cinco veces, YouTube ha recibido presiones, hoy nos ha llamado la Policía Nacional, que hay muchas denuncias…», explicaron. «Nos quedamos con lo bonito y, lo malo, lo solucionaremos después. Al final, nadie es consciente de lo que se ha vivido detrás, pero nos vamos todos rotos», concluyeron con lágrimas en los ojos.

Eso sí, aunque el formato ha concluido su segunda temporada. Las polémicas surgidas no han afectado tanto a los hermanos, pues ya han confirmado que habrá una tercera temporada. Asimismo, se ha revelado que el nombre del ganador de esta última edición será anunciado este 31 de diciembre en una emisión especial, a partir de las 22:00h (hora antes en las islas Canarias).

¿Cuánto dinero se lleva el ganador de ‘La Casa de los Gemelos 2’?

A pesar de no haber sido el contenido más apropiado ni pacífico, La Casa de los Gemelos 2 ha sido todo un éxito. Por ello, tal y como se ha anunciado, el ganador de la edición recibirá el doble de dinero que el que lo hizo en la primera temporada. De esta manera, el participante que gane se embolsará 100.000 euros.

La ganadora de la primera edición fue la Marrash, que se fue del formato con 50.000 euros. Una final que tuvo lugar el pasado mes de octubre y que le ayudó a alzar su popularidad en redes sociales. Por ello, y a pesar de haber ganado, Carlos y Daniel Ramos, los creadores del formato, le volvieron a dar la oportunidad de participar en la segunda edición. ¿Volverá a alzarse con la corona de la victoria? En tan solo unas horas lo descubriremos.