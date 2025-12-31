Drama en ‘La Casa de los Gemelos 2’ tras prender fuego dentro de la casa: «Casi muere una persona»

Hace unas cuantas semanas, los hermanos Ramos sorprendieron al estrenar La Casa de los Gemelos 2. Tras el enorme éxito que cosechó la primera edición –a pesar de que tan sólo duró unas cuantas horas – lo cierto es que no dudaron en animarse en adentrarse de lleno en esta aventura. Para ello, acondicionaron un lugar que haría las veces de casa, en la que varias personas del mundo de la televisión y de las redes sociales convivirían. Entre ellas, dos de las grandes estrellas de la primera etapa del reality, como son La Falete y Marrash. Durante todo este tiempo, los concursantes de La Casa de los Gemelos 2 no han dejado de dar contenido. Esto ha hecho posible que, en el directo de YouTube, haya habido picos de tres millones de personas viendo lo que sucedía en directo en esa casa. Lo que nadie podía llegar a imaginar es que, en las últimas horas de convivencia de los concursantes, todo fuese a complicarse.

Hasta tal punto que los espectadores estuvieron a punto de ser testigos de una auténtica desgracia. Más allá del destrozo de paredes y mobiliario que ha venido ocurriendo en las últimas semanas, todo fue mucho más allá cuando un grupo de concursantes decidió prender fuego a un colchón dentro de la propia casa, lo que generó una enorme cantidad de humo. De hecho, se pudo ver cómo Patica, uno de los participantes, decidió echar sobre ese fuego no solamente una manta, sino también espumillón de Navidad. Algo por lo que La Falete le llamó la atención: «Cosas de plástico no, que hay mucho humo y vamos a ahumar toda la casa», comentó. Mientras el fuego crecía, varios participantes se pusieron a bailar. Ante la gravedad de la situación, los miembros de seguridad entraron a la casa con un extintor de polvo, con la única intención de apagar el fuego a la mayor brevedad posible.

En ese mismo momento, La Falete no tuvo reparos a la hora de arrebatar ese extintor a los de seguridad, comenzado a descargarlo contra varios de sus compañeros. Esto hizo posible que la estancia se llenase de humo y polvo en suspensión, por lo que todos se vieron obligados a huir de ese lugar.

Pero uno de ellos se quedó dentro, y era Sweet Flow. Una participante no dudó en dar la voz de alarma: «Flow no sale de ahí, no sale». Tras unos segundos que parecieron eternos, los miembros de seguridad de La Casa de los Gemelos 2 lograron entrar a esta zona irrespirable para tratar de salvarle.

Poco después, por fortuna, los espectadores del directo que se emite en YouTube pudieron escuchar al concursante decir lo siguiente: «He tragado. Me ha dado en toda la cara», reconoció, sin dejar de toser. Lejos de preocuparse por la gravedad de lo sucedido, y con el fin de quitar hierro al asunto, La Falete no dudó en tirar de humor: «Aquí estamos, que casi se muere una persona». Estamos ante uno de los instantes más tensos y peligrosos de esta edición que tanto éxito ha cosechado.