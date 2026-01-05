La reacción de ‘La casa de los gemelos’ al reportaje de ‘Equipo de investigación’: «Nos volveremos a ver»

La segunda edición de La Casa de los Gemelos terminó el pasado día uno de enero con la retransmisión de las Campanadas desde la Puerta del Sol y proclamando como ganadora a Triana Marrash con el maletín de 100.000 euros, pero la polémica no ha terminado con el final del programa. Tras casi un mes de emisión del reality en YouTube, donde no han faltado las agresiones y los insultos, llega una nueva polémica. Esta vez lo hace en forma de anuncio de Equipo de investigación con un reportaje dedicado a este fenómeno de las redes sociales.

Ya en el mes de octubre avanzamos en Happy FM que desde el programa de laSexta se estaba realizando un trabajo previo para arrancar la producción de este reportaje dedicado a los gemelos, algo que meses después ha terminado. La emisión será el próximo viernes día nueve de enero, momento en el que a partir de las 22:30 h se podrá ver el estreno de este esperado programa, en el que se podrán escuchar testimonios y poner luz al imperio que estos «dos chavales de barrio», como no dejan de calificarse ellos mismos, han conseguido.

Al estar fuera de los canales de televisión tradicionales, La Casa de los Gemelos no ha tenido que cumplir las mismas normas que otros espacios como Gran Hermano o Supervivientes, por lo que ha podido ser mucho más permisivo con las agresiones y los insultos en su casa. Hay comportamientos que en cualquier otro reality no se hubiesen emitido y hubiesen costado la expulsión disciplinaria inmediata, pero no ha sido así. El único expulsado fue Labrador, tras la agresión a Cherilyn, que se pudo ver en directo sin censuras.

Este espacio ha llevado a que Antena 3 y Telecinco hayan protestado de forma pública por la permisividad, asegurando que en sus propias cadenas eso no estaría permitido, ya que los canales en abierto deben seguir unas normas para evitar multas. Pero eso no importa a los gemelos, que apenas han tenido problemas para emitir en YouTube sin apenas censura.

‘Equipo de investigación’ arranca el año con ‘La Casa de los Gemelos’

«El show acabó. Ahora toca entender qué había detrás. La Casa de los Gemelos: el negocio, el primer reportaje del año de Equipo de investigación», así anunciaba el espacio de la segunda cadena de Atresmedia en redes sociales su regreso tras el parón de Navidad. Los propios gemelos Ramos han ido lanzando puyas en los últimos meses al programa, al que acusaban de estar buscando a gente para que hablase mal de ellos, aunque para comprobar eso habrá que esperar al próximo viernes.

Ellos mismos han desvelado que desde el programa de Gloria Serra les han ofrecido aparecer en el reportaje, pero que no se llegó a ningún acuerdo debido a que los gemelos pidieron una entrevista en directo y sin cortes. Por lo tanto, confirmado que los Ramos no aparecerán en el reportaje, pero se espera que sí lo hagan personas que han trabajado y colaborado con ellos.

La respuesta de los gemelos

Para dejar claro que no están nada de acuerdo, tras el final de La Casa de los Gemelos, los streamers han anunciado que harán la competencia a Equipo de investigación con una gala en directo el mismo día y a la misma hora en la que se emita el reportaje. Será un especial Gala final, en la que se reencontrarán muchos de los concursantes del reality tras el final del programa. Además, se espera que vayan contestando a algunas de las afirmaciones que se hagan sobre ellos en televisión.