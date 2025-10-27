Polémica entre ZonaGemelos y ‘Equipo de Investigación’: «Andan detrás de nosotros»

ZonaGemelos, los streamers más famosos del momento gracias a su reality La Casa de los Gemelos, siguen su cruzada contra los medios de comunicación tradiciones, especialmente contra la televisión. Si hace día cargaban contra Telecinco por culpa de las críticas que lanzaba Patricia Pardo por la violencia y el consumo de sustancias de su reality, ahora tienen en el punto de mira a Equipo de investigación. Carlos y Daniel Ramos, así se llaman en realidad estos streamers, cargaron contra el programa de laSexta asegurando que estaban siendo perseguidos en los últimos días, uniéndose a ellos Coto Matamoros, que se apuntó como colaborador de su directo del pasado jueves, día 23 de octubre.

El Show de los Gemelos, como han rebautizado su espacio hasta que arranquen la segunda edición de su reality al estilo Gran Hermano, terminó de forma precipitada cuando apenas llevaban 40 minutos de emisión. En ese momento, aparecieron agentes de la Policía y la Guardia tras la llamada de auxilio de Luisa Garrido. La polémica streamer aseguró estar retenida contra su voluntad en el plató, lo que les obligó a mostrar el directo a las autoridades y dar varias explicaciones. Tal y como ellos han explicado este domingo, 26 de octubre, durante cuatro horas estuvieron explicando la situación, pero en ningún momento fueron detenidos, pese a lo que se intentó hacer creer a sus espectadores durante decenas de horas en redes sociales.

Polémicas aparte entre personajes como Triana Marrash, La Falete y la propia Luisa, el comienzo de aquel directo del jueves estuvo marcado por sus mensajes a Gloria Serra y a los suyos. Los gemelos aseguraban que desde el programa de reportajes están detrás de ellos y que intentan sacar a la luz polémicas inexistentes.

«Esto es para mandarle un saludo fuerte a las televisiones, a los medios de comunicación, y a Equipo de investigación. Sabemos que andan detrás de nosotros. Estás intentando pagar a la gente para que hable mal de nosotros. Hay coches raros que vemos ahora con cámaras», comenzaba diciendo.

«Somos chavales normales, no vais a encontrar nada raro, dejad las tonterías de Equipo de investigación para cosas más serias, no para un programa de dos chavales que nos buscamos la vida y ya», así denunciaban la persecución que aseguran están viviendo desde que saltó la polémica hace dos semanas.

Coto Matamoros, que es un habitual de sus directos desde hace meses, se unía también a la fiesta: «Mucha suerte en tu investigación, a ver si te la puedes acabar metiendo por el culo». Pese a estar fuera de los medios de comunicación desde hace años, el hermano de Kiko Matamoros no ha perdido el estilo faltón que todos recordamos de su etapa en programas como Crónicas Marcianas.

‘Equipo de investigación’ no paga a sus entrevistados

Tal y como ha podido saber Happy FM, el programa de reportajes nunca paga a ninguno de los protagonistas que deciden hablar ante las cámaras, algo que tampoco ha ocurrido en el caso de este reportaje de ZonaGemelos.

Además, tal y como asegura El Confi TV y ha podido verificar Happy FM, desde Equipo de investigación sí se han planteado la posibilidad de realizar un reportaje sobre este fenómeno, aunque está todavía en proceso de preproducción y desde el programa se han puesto en contacto con los streamers para una entrevista, rechazando la propuesta.

Esta versión choca por completo con la que ZonaGemelos han lanzado ante sus cientos de miles de seguidores.