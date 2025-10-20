‘La casa de los gemelos’: ¿cuál es el caché de los concursantes del polémico reality?

La Casa de los Gemelos se ha convertido en el reality más comentado de los últimos meses gracias a las enormes polémicas que ha protagonizado. Peleas, gritos, insultos… todo ello durante apenas nueve horas que duró su emisión, pero sigue dando mucho que hablar. Mientras Zona Gemelos (los streamers, que están detrás de este formato) esperan a tenerlo todo preparado para una segunda edición, que esperan que pueda durar más tiempo, las preguntas sobre este peculiar concurso se amontonan. Una de las más repetidas es si han cobrado por aparecer en él y cuál es su caché.

Personaje ‘La Falete’, Triana Marrash o Ruth no parece que pudieran ir gratis a aparecer en este show, que muchos aseguran que podría ser la salvación de los realities en nuestro país, algo de lo que reflexiona nuestro compañero Sergio Espí. Lo que está claro es que sería imposible de emitir en una televisión en abierto, ya que se salta absolutamente todas las normas que grupos como RTVE, Mediaset o Atresmedia (por nombrar a los más grandes) deben seguir para mantener sus licencias, no perder anunciantes o deber pagar multas millonarias.

Al ser un formato creador por dos streamers, por el momento no cuenta con grandes anunciantes, teniendo únicamente el apoyo de un casino online, que es su principal patrocinador. Nicole Delgado, influencer muy conocida en redes sociales por ser activista de los derechos LGTBIQ+, estaba invitada a participar en el espacio de los streamers más adelante, pero todo se frustró por culpa de la cancelación a las pocas horas.

Ha sido en el programa En todas las salsas, podcast de la plataforma Mediaset Infinity, donde la canaria ha desvelado algunos puntos que ella conocía de este reality tan especial. Aunque ella no llegó a participar, sí que es amiga de Triana Marrash, una de las concursantes más polémicas y que más ha dado de qué hablar.

Según Delgado, su amiga era la que más cobraba de todos los participantes, debido a su fama y mayor movimiento en redes sociales le daba un mayor caché. La catalana ya fue noticia al contar su experiencia como amante de un jeque de Dubai, perteneciendo a su harén de mujeres. Además, durante el verano de 2025 fingió una misteriosa desaparición de la que nunca más se supo nada, ya que todo era una treta para ganar exposición y fama.

Según la influencer, estarían cobrando entre 1.500 y 2000 euros cada uno, aunque no ha sabido decir si era un sueldo igual para todos. Happy FM se ha puesto en contacto con Zona Gemelos, pero al cierre de este artículo no ha recibido respuesta por su parte para conocer su versión.