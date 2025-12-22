El número en el que va a terminar El Gordo de Navidad este año, según la dueña de una administración: lo tiene claro

El próximo 22 de diciembre, el Teatro Real de Madrid volverá a convertirse en el epicentro de la ilusión colectiva con la celebración del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. Como cada año, la expectación es máxima. No sólo por la cuantía de los premios (que en 2025 alcanzan los 2.772 millones de euros, 70 millones más que en la edición anterior), sino por la tradición, los rituales y las innumerables supersticiones que rodean al sorteo. Y, por encima de todo, por una pregunta que se repite en bares, oficinas y hogares: ¿en qué número acabará el Gordo de Navidad este año?

El primer premio está dotado con 4.000.000 de euros a la serie, lo que se traduce en 400.000 euros por cada décimo premiado. Al Gordo de Navidad se suman otros premios principales: el segundo y tercer premio, a los que les corresponden 125.000 y 50.000 euros por décimo, respectivamente. Asimismo, hay dos cuartos premios (20.000 euros por décimo) y ocho quintos premios (6.000 euros por décimo). Además, están los premios menores: reintegros, aproximaciones y pedreas.

El Gordo de Navidad acabará en este número según una lotera

Aunque todos los números tienen exactamente la misma probabilidad de salir premiados, Miriam, propietaria de la administración Gaia Loterías, en Sant Boi de Llobregat, en una entrevista concedida a Mundo Deportivo, ha compartido su intuición personal: «Llevo tiempo pensándolo y tengo una sensación, de verdad te lo digo, de que El Gordo va a acabar en 2. No tiene ninguna lógica, es algo mío personal», confiesa.

Más allá de las «corazonadas», las administraciones de lotería detectan tendencias claras entre sus clientes. Miriam explica que algunos números se repiten año tras año:

54.700, conocido popularmente como «el número de los calvos», uno de los más vendidos en su administración.

40.014, el número con el que repartieron el segundo premio el año anterior.

Terminaciones en 25, por tratarse del año actual.

Y, cada vez más, números recomendados por videntes o pitonisas en redes sociales, especialmente en TikTok.

Las terminaciones más repetidas del primer premio

Desde un punto de vista matemático, todos los números tienen la misma probabilidad de resultar premiados. Sin embargo, el análisis histórico del sorteo alimenta la curiosidad de los jugadores más supersticiosos.Según los registros de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), algunas terminaciones han aparecido con mayor frecuencia que otras a lo largo de los más de 200 sorteos celebrados. Las dos últimas cifras más veces premiadas han sido:

85 (7 veces)

57 (6 veces)

64, 65, 75, 90 y 97 (5 veces cada una)

15, 40, 58 y 95 (4 veces cada una)

Si se analiza únicamente la última cifra, el número más afortunado de la historia del sorteo ha sido el 5, en el que ha terminado El Gordo de navidad en 32 ocasiones. Le siguen el 4 y el 6, con 27 veces cada uno. Sin embargo, hay un dato que sorprende a muchos: el primer premio nunca ha terminado en 25, a pesar de que el 5 sea la cifra final más repetida.

Las cifras menos afortunadas

En el otro extremo están las terminaciones que menos veces han aparecido:

El 1, con sólo 8 apariciones

El 2, con 13

El 9, con 16

Precisamente por eso, algunos jugadores optan por estas cifras, con la esperanza de que «ya toque» romper la estadística. A lo largo de la historia del sorteo, hay combinaciones de dos cifras que nunca han sido agraciadas con el primer premio. Entre ellas destacan: 09, 10, 21, 25, 31, 34, 41, 42, 43, 51, 54, 59, 67, 78 y 82.

¿En qué rango de números suele caer?

Otro dato curioso es la distribución del Gordo por tramos numéricos:

0 a 10.000: 65 veces

10.001 a 30.000: 74 veces

30.001 a 99.999: 76 veces

Esto demuestra que el premio se reparte de forma bastante equilibrada entre los distintos rangos, desmontando la creencia de que «los números altos salen menos».

Curiosidades históricas del sorteo

El Gordo también ha dejado anécdotas llamativas a lo largo de su historia:

En cuatro ocasiones ha terminado en tres cifras iguales, como 25.444 o 55.666.

En varios años se han repetido terminaciones de tres cifras concretas, como el 297 o el 457.

En algunas ediciones, diferentes números compartieron las mismas tres últimas cifras finales.

Curiosidades

La Lotería de Navidad es uno de los sorteos más antiguos y emblemáticos del mundo. Su origen se remonta a 1812, año en el que se celebró por primera vez esta rifa extraordinaria, aunque entonces tuvo lugar el 18 de diciembre y en la ciudad de Cádiz, en pleno contexto de la Guerra de la Independencia. Aquel primer Gordo estuvo dotado con 8.000 pesos fuertes, mientras que cada décimo tenía un precio de 40 reales. Desde entonces, el sorteo no se ha dejado de celebrar en ningún momento, ni siquiera durante la Guerra Civil española, lo que refuerza su carácter histórico y simbólico.

En la actualidad, el sorteo se celebra cada 22 de diciembre, fecha que se considera tradicionalmente el inicio oficial de la Navidad en España. Sin embargo, esta fecha no siempre fue fija: a lo largo del siglo XIX y parte del XX se celebró en distintos días, como el 18, el 21 o el 23 de diciembre. Desde 1991, el 22 quedó establecido de forma definitiva, independientemente del día de la semana.