El motivo por el que este año habrá más ganadores en la Lotería de Navidad

Ya ha comenzado la cuenta atrás para el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. El próximo lunes 22 de diciembre, se celebrará uno de los eventos más esperados del año en el Teatro Real de Madrid con una novedad muy importante: habrá más ganadores que nunca, aunque el esquema de premios de la Lotería de Navidad no cambia respecto a ediciones anteriores. El Gordo volverá a estar dotado con 400.000 euros por décimo, mientras que el segundo y el tercer premio estarán dotados con 125.000 euros y 50.000 euros por décimo, respectivamente. A estos se suman los dos cuartos premios, los ocho quintos premios, la pedrea y los reintegros.

La historia de la Lotería de Navidad se remonta al año 1812; el sorteo se celebró en Cádiz y el premio del Gordo ascendía a 8.000 pesos fuertes. En 1897 pasó a llamarse «Sorteo de Navidad», y durante la Guerra Civil sucedió algo muy curioso: se celebraron dos sorteos, uno en Barcelona y otro en Burgos. La primera retransmisión televisiva del evento tuvo lugar en 1957, y desde 1984 participan niñas del Colegio de San Ildefonso.

Más ganadores que nunca en la Lotería de Navidad

La clave de que este año vaya a haber más ganadores está en el número de series emitidas. En la edición de 2025, Loterías y Apuestas del Estado ha decidido aumentar la emisión hasta 198 series, cinco más que en el sorteo de 2024.

Esto significa que cada uno de los 100.000 números del sorteo se imprimirá en 198 billetes distintos, lo que se traduce en 1.980 décimos por número, la cifra más alta de la historia de la Lotería de Navidad. Por este motivo, habrá más décimos a la venta que nunca y, por tanto, más décimos premiados en términos absolutos.

Según explicó el presidente de Loterías y Apuestas del Estado, Jesús Huerta, este cambio responde a la elevada demanda: «este año repartiremos 2.772 millones de euros en premios, lo que supone el 70 % de la emisión total. Tendremos a la venta 198 millones de décimos, frente a los 193 millones del año pasado». Estas cifras convierten al de 2025 en el sorteo con más ganadores de la Lotería de Navidad.

A primera vista, el aumento del número de series puede dar la sensación de que este año será más fácil ganar alguno de los premios. Sin embargo, las probabilidades matemáticas no cambian. La razón es sencilla: el sorteo sigue contando con 100.000 números distintos en el bombo, del 00000 al 99999, y cada uno tiene exactamente las mismas opciones de resultar premiado que en cualquier edición anterior. Para que las probabilidades reales aumentaran, sería necesario reducir el número de bolas en el bombo, algo que no ocurre. Mientras existan 100.000 combinaciones posibles, la probabilidad de ganar el Gordo con un único décimo seguirá siendo de una entre 100.000.

En definitiva, el sorteo de 2025 marcará un nuevo récord histórico al repartir 2.772 millones de euros en premios, gracias al aumento del número de series y de décimos a la venta. Habrá más ganadores que nunca en la historia de la Lotería de Navidad, aunque no sea más fácil ganar.

Premios

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad reparte premios de distintas cuantías, comenzando por el Gordo, dotado con 4.000.000 euros por serie, lo que equivale a 400.000 euros por décimo o 20.000 euros por cada euro jugado. De esta cantidad, los primeros 40.000 euros están exentos de impuestos, por lo que Hacienda retiene 72.000 euros de cada décimo, dejando al ganador un total de 328.000 euros netos.

El segundo premio del sorteo está dotado con 1.250.000 euros por serie, lo que significa 125.000 euros por décimo o 6.250 euros por cada euro jugado. Tras la retención fiscal de aproximadamente 17.000 euros, el ganador percibe 108.000 euros netos. En cuanto al tercer premio, asciende a 500.000 euros por serie, equivalentes a 50.000 euros al décimo o 2.500 euros por euro jugado, quedando en manos del ganador 48.000 euros después de impuestos.

El sorteo también incluye dos cuartos premios, cada uno dotado con 200.000 euros por serie, lo que representa 20.000 euros al décimo o 1.000 euros por cada euro apostado. A esto se suman ocho quintos premios, con una cuantía de 60.000 euros por serie, es decir, 6.000 euros por décimo o 300 euros por euro jugado. Además, se premian los números anterior y posterior al Gordo, que otorgan 2.000 euros por décimo o 100 euros por cada euro jugado. De manera similar, los números anterior y posterior al segundo premio reparten 1.250 euros al décimo, mientras que los del tercer premio otorgan 960 euros por décimo.

Por otro lado, quellos décimos que coincidan en dos, tres o cuatro últimas cifras con el Gordo reciben 100 euros al décimo, más los 20 euros del reintegro, sumando un total de 120 euros. Para las dos últimas cifras del segundo y tercer premio, los premios ascienden a 100 euros por décimo o 5 euros por cada euro jugado. De igual forma, las tres últimas cifras coincidentes con el segundo o tercer premio también conceden 100 euros por décimo, es decir, 5 euros por euro jugado.

Finalmente, existe el reintegro, que corresponde a la última cifra del Gordo. Este premio permite recuperar el dinero invertido, otorgando 20 euros por décimo.