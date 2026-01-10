El SEPE está regalando 3.000 euros a quienes no tienen derecho a paro: el truco para conseguirlo

Perder un empleo sin tener derecho a paro es una situación más habitual de lo que parece, sobre todo entre quienes encadenan contratos cortos o trabajos temporales. En España existen diferentes mecanismos para cubrir ese vacío, aunque muchos pasan desapercibidos porque no aparecen de forma visible en la información general del SEPE. Una de esas ayudas, que puede rondar los 3.000 euros, es desconocida por muchos, pero un experto en economía, Javier (@baijavier), ha explicado en redes cómo funciona y quién puede pedirla.

Lo llamativo de esta prestación es que está dirigida a personas que sí han trabajado, pero que no reúnen los requisitos para acceder a la prestación contributiva. Para muchos usuarios, la sorpresa viene al descubrir que no se trata de algo que es nuevo, sino de una ayuda que ya está contemplada en la normativa, aunque no siempre se comunica con claridad. De ahí que la explicación del creador de contenido haya despertado tanto interés. Esta ayuda sirve como puente para quienes se quedan en el limbo administrativo: no han cotizado lo suficiente para cobrar el paro, pero sí han trabajado lo bastante como para demostrar actividad laboral reciente. Y eso incluye tanto empleos a jornada completa como trabajos parciales, donde la cuantía se ajusta a la proporcionalidad de las horas realizadas.

El SEPE está regalando 3.000 euros a quienes no tienen derecho a paro

La clave de esta ayuda está en que sólo exige cumplir una de dos condiciones muy concretas. No hace falta que se cumplan ambas ni que la situación económica del solicitante sea extrema. Basta con que se dé uno de estos supuestos:

Haber cotizado al menos 360 días y tener cargas familiares (por ejemplo, hijos menores de 26 años).

(por ejemplo, hijos menores de 26 años). No tener hijos, pero haber trabajado y cotizado un mínimo de 6 meses.

Si se cumple alguna de estas dos vías, la ayuda puede llegar hasta unos 2.880 euros. La cifra exacta, como recuerda el experto, depende siempre de las bases de cotización y de la situación personal, pero el rango aproximado se sitúa en torno a esos 3.000 euros.

En el caso de quienes trabajan a media jornada, el importe se reduce a la mitad. Así, el máximo que se puede cobrar sería de unos 1.500 euros. Aun así, para muchas personas que se quedan sin ingresos de un día para otro, supone un alivio económico significativo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de BAIJAVIER (@baijavier)

Cómo se solicita y qué requisitos previos hay que cumplir

La tramitación no es especialmente compleja, pero sí exige orden y cumplir ciertos pasos en tiempo y forma. El primero es estar inscrito como demandante de empleo. Sin este requisito, el SEPE no estudiará ninguna solicitud relacionada con subsidios o prestaciones.

Una vez inscrito como demandante de empleo, el siguiente paso es formalizar la solicitud. Hay quien prefiere hacerlo en la oficina del SEPE y quien opta por la vía online, que suele ser más rápida si se tiene certificado digital. En cualquier caso, conviene llegar al trámite con todo ordenado: la vida laboral reciente, los periodos cotizados y, si corresponde, los papeles que acrediten que hay hijos o personas a cargo. Tenerlo preparado de antemano evita retrasos y permite que la gestión se resuelva sin complicaciones.

El experto insiste en no dejar pasar los plazos. Cada ayuda del SEPE tiene condiciones temporales específicas y, si se presenta fuera de tiempo, es posible que haya que repetir el trámite o incluso se pierda el derecho a percibir la ayuda.

Qué otras ayudas existen cuando no se tiene derecho a paro

El sistema público dispone de varios subsidios para quienes no cumplen los requisitos del paro contributivo. Aunque esta ayuda de casi 3.000 euros está llamando la atención por su cuantía, existen otros mecanismos de apoyo que conviene conocer.