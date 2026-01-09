El Gobierno lo confirma: el día que vas a cobrar el IMV y los cambios que llegan

En los últimos años el Ingreso Mínimo Vital ha pasado de ser una ayuda nueva y desconocida a convertirse en un ingreso imprescindible para muchas familias. No es una paga más, ni un complemento, ni algo puntual. Para miles de hogares es algo que resulta esencial, de modo que cada anuncio del Gobierno sobre fechas de pago o cambios en su funcionamiento se sigue con especial atención. La Seguridad Social ha dejado ya claro cómo se gestionará el cobro ahora que arranca un nuevo año y cuándo van a ser los ingresos, de modo que toma nota porque te desvelamos ahora el día que vas a cobrar el IMV este mes de enero.

El sistema del IMV no funciona igual que una pensión o que el subsidio por desempleo. Tiene su propia lógica. La prestación depende de los ingresos, del patrimonio y hasta de la composición del hogar, pero también del banco en el que cada beneficiario tenga el dinero domiciliado. Es aquí donde aparecen las diferencias que muchas veces generan dudas, porque no todos ven el ingreso en la misma fecha ni con la misma regularidad, aunque la ayuda sea idéntica. A eso se suma un detalle que suele pasar desapercibido hasta que llega el momento de solicitarlo: el primer pago no siempre entra cuando uno espera. La resolución administrativa puede llegar a mitad de mes, o incluso al final, y esa circunstancia mueve por completo el día que vas a cobrar el IMV. Por eso el Gobierno insiste en que es una prestación estable pero con un funcionamiento muy particular en los primeros meses.

Qué es exactamente el IMV y a quién se concede

El IMV nació como una red de seguridad para quienes no alcanzan unos ingresos mínimos. No está pensado para complementar una nómina ni para cubrir un bache puntual, sino para hogares que arrastran dificultades económicas más prolongadas. Se dirige tanto a personas que viven solas como a familias con niños, y su cuantía cambia según la situación de cada unidad. La Seguridad Social revisa ingresos, patrimonio y la estructura del hogar para fijar un importe que se ajuste a esa realidad concreta.

No es obligatorio ser ciudadano español, pero sí contar con residencia legal y cumplir los requisitos establecidos. Aquí es donde se diferencia del resto de prestaciones: no existe una cifra única para todos, sino una cantidad adaptada que crece o disminuye según la situación particular de cada beneficiario.

Qué día vas a cobrar el IMV

Aunque la Seguridad Social marque una ventana oficial para el abono del IMV, el dinero aparece antes o después según la entidad bancaria. No todos siguen el mismo ritmo y eso explica por qué dos personas con la misma ayuda pueden ver el ingreso en días distintos.

Hay bancos que suelen mover el dinero antes. Santander, Ibercaja y Openbank acostumbran a tenerlo disponible alrededor del día 7. Otros trabajan con un calendario algo más amplio y suelen reflejar el ingreso hacia el día 10. Entre ellos están Abanca, Sabadell, Bankinter, BBVA, Caixabank, Cajamar, Cajasur, ING, Kutxabank y Unicaja.

La información llega a todos a la vez a través de la Cuenta Única Centralizada de la Seguridad Social, pero cada entidad decide cómo organizar sus propios pagos. Por eso, aunque las fechas se repiten mes tras mes, la recomendación es siempre la misma: comprobarlo directamente con el banco para evitar sorpresas.

El primer pago: el que más dudas genera

Cuando alguien obtiene el IMV por primera vez, rara vez cobra ese mismo mes. Lo habitual es que el ingreso llegue al mes siguiente y que incluya las cantidades pendientes desde el día en que se reconoció la ayuda. Si la resolución se aprueba muy cerca del final del mes, el ingreso puede pasar al siguiente mes completo.

Esto no significa que se pierda dinero. La Seguridad Social paga siempre lo que corresponde desde la fecha de reconocimiento. En algunos casos ese primer ingreso puede incluso ser más elevado porque acumula mensualidades pendientes. A partir de ahí ya se normaliza y el pago sigue el calendario habitual de cada entidad bancaria.

Más allá de las fechas de cobro y de cómo se gestiona el primer pago, el Gobierno también insiste en que el IMV seguirá ajustándose a las circunstancias de cada hogar. No se trata SÓLO de revisar si suben o bajan los ingresos del beneficiario, sino de tener en cuenta situaciones que cambian con el tiempo. Un hijo que cumple la mayoría de edad, alguien que se incorpora al mercado laboral, una mudanza o incluso la modificación del patrimonio familiar pueden alterar la cuantía. Estos cambios no siempre se perciben de inmediato, pero forman parte del día a día de la prestación y explican por qué muchas veces los beneficiarios reciben notificaciones con actualizaciones o revisiones. El IMV no es una ayuda estática, sino un mecanismo vivo que se ajusta a la realidad social que pretende cubrir.