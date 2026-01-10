Adiós al plato de ducha de siempre: la nueva tendencia que ya está en España y es más cómoda y elegante

Hogar

El baño está viviendo una profunda transformación. Hasta hace unos años, se consideraba un espacio puramente funcional, con azulejos sencillos y un plato de ducha elevado de cerámica o porcelana. Hoy, se considera un espacio de bienestar en el que se integran mamparas de vidrio, colores neutros y texturas sofisticadas, y la tendencia actual apuesta por platos de ducha a ras de suelo de resina, cuya superficie antideslizante aporta seguridad y practicidad, dos aspectos cada vez más valorados en los hogares modernos.

«Los platos de ducha a ras de suelo permiten un acceso más fácil y seguro, especialmente para personas mayores o con movilidad reducida, pero también aportan un acabado minimalista que transforma cualquier baño», señalan los diseñadores de interiores. La instalación a nivel del pavimento elimina el escalón tradicional del plato elevado, creando continuidad visual con el resto del baño. Esto no sólo aporta seguridad, sino que da sensación de amplitud y modernidad.

El auge de los platos de ducha a ras de suelo de resina

Estos platos de ducha, fabricados con resinas combinadas con cargas minerales, son resistentes a impactos, arañazos y cambios de temperatura. La resina permite además acabados lisos o texturizados, incluyendo imitaciones de piedra natural o cemento, algo que los platos de cerámica no pueden ofrecer. Hoy en día, los fabricantes ofrecen tonos que van desde el blanco clásico hasta grises y beige, así como modelos personalizados para adaptarse a cualquier espacio, incluso a baños con formas irregulares.

Asimismo, al ser un material compacto y sin juntas, la limpieza se simplifica. No se acumula suciedad ni moho, a diferencia de los platos tradicionales, lo que permite mantener el baño impecable con un esfuerzo mínimo. La irrupción de los platos de resina a ras de suelo coincide con una tendencia más amplia hacia baños minimalistas y funcionales.

Cómo incorporar un plato de resina

Instalar un plato de ducha a ras de suelo no siempre es tan sencillo como sustituir el antiguo. En baños con sistemas de desagüe tradicionales, es necesario ajustar la instalación de tuberías y pendiente del suelo para garantizar un drenaje adecuado.

Los colores neutros, como el blanco, beige o gris, que transmiten luminosidad y se adaptan a cualquier estilo de decoración. Los tonos oscuros, como grafito o negro, aportan un toque elegante y moderno, pero pueden requerir más limpieza frecuente, ya que muestran restos de agua o jabón con facilidad. También existen acabados que imitan piedra natural o cemento, ideales para baños de estilo rústico o industrial.

La forma del plato de ducha depende del espacio disponible y del estilo del baño. Los modelos rectangulares o cuadrados son los más habituales y se adaptan fácilmente a la mayoría de los baños. Los platos curvos o semicirculares funcionan bien en esquinas o baños pequeños, optimizando la superficie útil.

El acabado del plato puede ser liso o texturizado. Los lisos son más sencillos de limpiar y transmiten sensación de modernidad, mientras que los texturizados aportan seguridad, ya que reducen el riesgo de resbalones, algo especialmente valorado en hogares con niños o personas mayores.

Integración con el diseño del baño

La elección de un plato de ducha de resina a ras de suelo no solo aporta comodidad y seguridad, sino que también ofrece una gran oportunidad para armonizar el diseño del baño y convertirlo en un espacio moderno y elegante.

Los platos a ras de suelo funcionan especialmente bien con mamparas de vidrio transparente o sin marco, ya que la continuidad entre suelo y ducha queda completamente visible, ampliando el espacio y aportando un efecto minimalista.

La grifería es otro elemento clave. Los grifos modernos, de líneas rectas y acabados en cromo, negro mate o dorado, combinan perfectamente con la estética de un plato de resina. La elección de un sistema empotrado o monomando también influye en la percepción del espacio: las instalaciones empotradas aportan un acabado más limpio y sofisticado.

Los azulejos y revestimientos deben armonizar con el color y la textura del plato. Los tonos neutros, como blanco, gris o beige, crean armonía y luminosidad, mientras que los acabados imitación piedra o cemento aportan un aire contemporáneo e industrial. Además, se pueden combinar diferentes texturas y tonalidades para delimitar visualmente la zona de ducha sin necesidad de elementos físicos que interrumpan la continuidad del espacio.

Finalmente, las tendencias de color y acabado apuntan hacia tonos neutros y naturales, superficies mates o ligeramente texturizadas, y combinaciones que imitan materiales naturales como piedra o madera.

