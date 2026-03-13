Omar Linares, filósofo, revela el motivo por el que te sientes vacío aunque todo vaya bien en tu vida

En algún momento de la vida, uno puede darse cuenta de que ha cumplido con todo lo que se consideraba «correcto»: un trabajo estable, una relación duradera, un hogar propio y una agenda organizada. Desde fuera, todo parece perfecto, pero por dentro surge una sensación de vacío inexplicable, como si la vida avanzara en automático. Este malestar es una de las cuestiones que más preocupa a Omar Linares, doctor en Filosofía y autor de «La consulta del filósofo», quien invita a reflexionar sobre si los objetivos que perseguimos son realmente nuestros y no sólo expectativas aprendidas.

«Desde pequeños nos convencen de que la vida trata de conseguir un trabajo, casarse, comprarse una casa y tener hijos. Quizá ahora también nos dicen que debemos triunfar, acumular miles de seguidores y ser famosos», señala Omar Linares. «Son estándares que cada vez cuesta más alcanzar, lo que genera mucha frustración, pero lo que ocurre también es que aquellos que han logrado todo lo que se supone que hay que conseguir también se sienten profundamente vacíos», explica.

La reflexión del filósofo Omar Linares

«Las crisis existenciales surgen cuando menos las esperamos y lo hacen para revolucionar nuestra vida. Toman todo aquello que dábamos por sentado, nuestra forma de otorgar orden a todo, esa que parecía ofrecernos seguridad y control, y la desmontan hasta dejarnos en la mayor de las orfandades. Poco importa nuestra cercanía o distancia con la reflexión filosófica, ya que irrumpen en nuestro presente como un tsunami y lo dejan patas arriba. Sin embargo, estoy convencido de que las crisis existenciales aparecen en nuestra vida en el momento en que más las necesitamos. Acontecen cuando nuestra manera de entender el mundo se ha quedado pequeña y lo hacen para ayudarnos a dar el salto hacia una nueva comprensión, capaz de abrirnos a ámbitos de la realidad que antes no hubiéramos podido ni imaginar», escribe en «La consulta del filósofo».

Para Linares, el problema no es tanto equivocarse de objetivo como no revisar los motivos que nos empujan hacia él. «Cuando uno busca algo por razones equivocadas, nunca alcanzará la satisfacción, aunque lo consiga», afirma. La vida avanza, los hitos se pueden cumplir, pero la sensación de estar viviendo una vida prestada permanece. Aquí entra en juego una de las principales ideas de su filosofía: «a veces necesitamos asumir que eso que buscábamos no lo hacíamos por razones auténticas, sino porque nos habían dicho que había que hacerlo».

Ese reconocimiento, lejos de ser una derrota, se puede convertir en un punto de inflexión en el que «comienza el auténtico camino, cuando nos preguntamos quiénes somos y empezamos a explorar la vida para responder a ello, sin mapa que nos guíe». «El dolor existencial tiene un significado: nos avisa de que nuestra forma de entender la vida necesita una transformación. El crecimiento real empieza cuando nos hacemos cargo de nuestro propio dolor y de nuestro proceso de autoconocimiento. El tiempo no lo cura todo; lo que cura es el trabajo que realizamos aprovechando el espacio que el tiempo nos brinda», añade.

A menudo, nos enfrentamos a momentos en los que sentimos que nuestra vida se repite sin avanzar, y que la claridad que buscamos parece siempre fuera de nuestro alcance. Omar Linares lo resume así: