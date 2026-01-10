El BOJA lo hace oficial: la nueva deducción en la Renta para 2026 si vives en Andalucía

Cada inicio de año suele estar marcado siempre por algunos cambios que sin embargo, es posible que pasen casi desapercibidos si tenemos en cuenta los últimos festivos de la Navidad, la vuelta al trabajo y el ritmo que vuelve a acelerar todo de golpe. Pero lo cierto es que son importantes ya que tienen que ver con la próxima campaña de la Renta y esta vez, en Andalucía, uno de esos cambios ha llamado la atención nada más aparecer en el BOJA. No se trata de un trámite menor ni una modificación técnica de las que nadie mira. Afecta directamente a quienes viven con un animal o dependen de un perro de asistencia en su día a día, y eso ya coloca la noticia en otro nivel. Toma nota, porque ésta es la nueva deducción en la Renta que podrás aplicar en Andalucía este 2026.

El Presupuesto de 2026 ya está cerrado y en el caso de la declaración de la Renta en Andalucía, tenemos que hablar de una deducción que nadie esperaba. Aunque el documento habla del ejercicio siguiente, la Junta confirma que la medida entra en vigor desde el 1 de enero de 2025. Eso significa que no habrá que esperar dos campañas de renta ni complicarse con interpretaciones. La deducción se podrá aplicar ya en la próxima declaración y, para muchos contribuyentes, ese detalle es clave. Lo más llamativo es la intención que hay detrás. La Junta admite que los gastos veterinarios obligatorios pesan en los hogares y que, a veces, frenan adopciones o demoran cuidados básicos. Por eso incorpora este incentivo, modesto en su cuantía pero útil para cubrir una parte de esos tratamientos que no pueden posponerse. Y lo hace en un contexto de debate sobre bienestar animal, adopción y apoyo a las personas que conviven con perros de asistencia, un colectivo al que el Gobierno andaluz quiere dar un respaldo claro.

La nueva deducción en la Renta para 2026 si vives en Andalucía

La norma permite deducir el 30 % de los gastos veterinarios pagados durante el año, hasta un máximo de 100 euros. Aunque no parezca una cifra enorme, sí cubre gran parte de las vacunas, desparasitaciones y actuaciones obligatorias que marca la legislación andaluza. La deducción se resta directamente de la parte autonómica del impuesto, así que su impacto es claro y bastante fácil de calcular.

Pero hay matices. Si el animal se ha comprado, la deducción solo se podrá aplicar durante el primer año. En cambio, cuando llega mediante adopción, el plazo se amplía hasta tres ejercicios, algo que la Junta defiende como una forma de favorecer el bienestar de animales que requieren más cuidados en sus primeros meses en un nuevo hogar. En el caso de los perros de asistencia, la norma directamente elimina cualquier límite temporal. Mientras estén con la persona que los necesita, los gastos serán deducibles.

Qué gastos se incluyen y qué requisitos hay que cumplir

La ley concreta bastante qué se puede desgravar. Vacunas obligatorias, desparasitación, tratamientos recogidos en la normativa autonómica e incluso la esterilización, siempre que la legislación la considere obligatoria. Todo ello deberá justificarse con factura emitida por un veterinario o un centro autorizado. Sin documentación, la deducción simplemente no se podrá usar.

No todo el mundo podrá acogerse a este beneficio fiscal. La Junta establece límites de renta: hasta 80.000 euros en declaraciones individuales y 100.000 euros en las conjuntas. Además, en el caso de animales de compañía, sólo se admitirán compras realizadas a partir del 1 de enero de 2025. El requisito no existe para los perros de asistencia, al considerarse un recurso esencial y no un mero animal doméstico.

Mucho más que una deducción: bienestar animal, salud e inclusión

La Junta insiste en que esta medida no se plantea únicamente como una rebaja fiscal. Busca reforzar el bienestar animal y garantizar que los cuidados básicos no dependan tanto del coste económico. Muchas enfermedades se previenen con vacunas o desparasitaciones sencillas y extender ese cumplimiento beneficia a toda la comunidad. Además, el incentivo para las adopciones puede ayudar a reducir abandonos y facilitar que más animales encuentren un hogar estable.

La deducción también reconoce la importancia de los perros de asistencia, cuyo papel es imprescindible para muchas personas con discapacidad visual, auditiva o física, o para quienes conviven con trastornos del espectro autista. A ellos se suman los perros de aviso que acompañan a víctimas de violencia de género, un colectivo que requiere apoyo específico y medidas que garanticen su seguridad y su autonomía.

En conjunto, el Gobierno andaluz presenta esta deducción como un gesto doble. Por un lado, hacia la responsabilidad en la tenencia de animales. Por otro, hacia quienes necesitan un acompañamiento permanente y encuentran en estos perros una herramienta real para desenvolverse en su vida cotidiana. Una pequeña reforma fiscal que sirve como señal clara, de hacia dónde quiere orientar la comunidad su política de bienestar y protección social.