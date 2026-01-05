Andalucía confirma una deducción histórica: hasta 1.200 € por alquiler en la declaración de 2026

Andalucía ha aprobado una deducción histórica de cara a la próxima declaración de la renta de 2026. La Junta que preside Juanma Moreno ha ampliado a 1.200 euros la deducción por alquiler a jóvenes y mayores y hasta 1.500 euros para los andaluces que sufran alguna discapacidad. Esto permitirá ahorrar en impuestos a más de 35.000 ciudadanos de esta comunidad autónoma. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la deducción en la declaración de la renta 2026 en Andalucía.

La próxima campaña de la declaración de la renta ya tiene fecha: a partir del 8 de abril y hasta el 30 de junio de 2026, los contribuyentes españoles que cumplan con los requisitos tienen que cumplir con sus obligaciones con el IRPF. A partir del 6 de mayo se habilitará el canal para que los ciudadanos que deseen presenten la renta y patrimonio por la vía telefónica y, en el último mes de junio, como suele ser habitual, se podrá completar el ejercicio del IRPF de forma presencial en la oficina de la Agencia Tributaria.

Con vistas a la próxima campaña de la declaración de la renta en este 2026, la Junta de Andalucía ha aprobado unas nuevas deducciones para que los andaluces puedan ahorrar en impuestos. La decisión la ha tomado Juanma Moreno con el objetivo de ayudar a los ciudadanos con uno de los principales males de España que el Gobierno de Sánchez no está sabiendo atacar: el elevado precio de la vivienda, ya sea a través de una compra o un alquiler.

La declaración de la renta en 2026 en Andalucía

Por ello, la Junta de Andalucía ha ampliado la deducción por alquiler en la declaración de la renta 2026 y devolverá hasta 1.200 euros a los jóvenes menores de 35 años, personas mayores de 65 años, víctimas de la violencia de género y también a las víctimas del terrorismo. Esta cantidad se ampliará a 1.500 euros en el supuesto de personas con discapacidad.

«Hoy damos un paso más con esta mejora de las deducciones por alquiler. Cuando llegamos al Gobierno andaluz, lo que había era una deducción de 500 euros para alquiler para menores de 35 años que cobrasen hasta 19.000 euros», confirmó en su día en el Congreso andaluz un Juanma Moreno que ha tomado otra medida que es ejemplo de la buena gestión que se está llevando a cabo desde la Junta en estos últimos años.

«La estimación es que esta medida alcance a 35.000 beneficiarios y suponga un ahorro adicional de 8 millones de euros en alquileres, que vendrán a sumarse a los 18 millones que ya se ahorran con las deducciones actualmente en vigor en esta materia», confirmaron desde la Junta en un comunicado oficial. El presidente también recordó que el techo para acogerse a esta deducción en la declaración de la renta 2026 pasa de 19.000 euros al año hasta los 25.000 euros.

Así que los jóvenes menores de 35 años, los mayores de 65, víctimas de violencia de género, de terrorismo y las personas con discapacidad podrán acogerse en Andalucía a una deducción de hasta 1.500 euros en la próxima declaración de la renta. De cara al próximo ejercicio del IRPF, también se ha aprobado una nueva deducción destinada al fomento de la práctica deportiva y vida saludable que permitirá desgravarse hasta 100 euros (sin límite de renta) por gastos en escuelas deportivas, gimnasios o federaciones.