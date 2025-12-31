Cuándo hay que presentar la declaración de la Renta en 2026: las novedades que estas a punto de llegar

Ya hay fechas para la próxima campaña de la declaración de la renta. Los contribuyentes españoles que cumplan con los requisitos tendrán que presentar los ingresos de 2025 entre el próximo 8 de abril y el 30 de junio. Finalmente, los desempleados no tendrán la obligación de cumplir con el ejercicio del IRPF después de otro giro de guion del Gobierno. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la campaña de la renta de 2025.

El año 2025 expira y los contribuyentes españoles tienen pocas horas para poder realizar algunos ejercicios financieros que les permitan acogerse a alguna deducción para ahorrar impuestos en la próxima declaración de la renta. Los ciudadanos que cumplan con los requisitos de ingresos ya conocen las fechas de la próxima campaña, que arrancará el próximo 8 de abril y finalizará el 30 de junio. Durante estas fechas se habilitará la presentación por internet de las declaraciones de Renta y Patrimonio 2025.

Según ha informado la Agencia Tributaria a través de su página web, entre el 6 de mayo y hasta el 30 de junio «la Agencia Tributaria le podrá confeccionar su declaración de Renta 2025 por teléfono». Para ello habrá que realizar una solicitud de cita desde el 29 de abril hasta el 29 de junio. En el último mes de junio se podrá realizar la declaración de la renta de forma presencial en las oficinas, con solicitud de cita desde el 29 de mayo hasta el 29 de junio.

A falta de confirmación oficial, el límite de ingresos anuales para presentar la declaración volverá a estar en 22.000 euros anuales. Si los límites siguen establecidos como en la pasada campaña, descenderán hasta los 15.876 euros anuales en caso de que el contribuyente tenga dos pagadores y el segundo pase de los 1.500 euros de ingresos. Como suele ser habitual, los trabajadores autónomos tendrán que presentar la declaración de la renta en 2026 independientemente de la cantidad que hayan ingresado.

Cambios en la declaración de la renta en 2026

Una de las grandes novedades tenía que ver con la obligatoriedad de los desempleados de cumplir con el ejercicio del IRPF… pero finalmente los beneficiarios de un subsidio del SEPE no tendrán que hacer la declaración de la renta en 2026. Esta imposición por parte de Hacienda se suspendió en 2025 después de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 2/2024 y finalmente se ha cancelado de forma definitiva para esta campaña de 2026.

Esto quedó establecido tras la entrada en vigor del Real Decreto-ley 16/2025, de 23 de diciembre, por el que se prorrogan determinadas medidas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social, y se adoptan medidas urgentes en materia tributaria y de Seguridad Social. Desde el Gobierno confirmaron que esta obligación ha quedado suprimida, ya que «excede la intención de la norma, que inicialmente fue la de dotar de una fuente adicional de información a la entidad gestora de las prestaciones por desempleo». Así que los más de dos millones de desempleados que reciben un subsidio no tendrán que presentar la declaración de la renta en 2026.

Otra de las novedades de la próxima campaña de la renta tiene que ver con la obligación de presentar los ingresos y cobros que se realicen con tarjetas de crédito. Por ejemplo, el nuevo modelo 170 de «declaración informativa mensual de las operaciones realizadas por los empresarios o profesionales adheridos al sistema de gestión de cobros a través de cualquier tipo de tarjetas y mediante pagos asociados a números de teléfono móvil», que se tendrá que presentar con carácter mensual durante el mes natural siguiente al que se refiera la declaración.

En 2026 también llega el modelo 174, que se refiere a la «declaración informativa sobre todo tipo de tarjetas». «La presentación se realizará entre el 1 de enero y el 31 de enero del año siguiente a aquel al que se refiera la información a suministrar y será de aplicación por primera vez para las declaraciones relativas al ejercicio 2026, que se presentarán en el mes de enero de 2027», informa la Agencia Tributaria.