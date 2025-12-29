Así puedes rebajar la factura de la próxima renta 2025 antes de que acabe el año: consejos para hacer ya

El año 2025 llega a su fin y muchos contribuyentes tienen días para llevar a cabo ciertas operaciones financieras que les puedan hacer generar algún ahorro en la próxima campaña de la renta. Los contribuyentes pueden aprovecharse de un gran número de deducciones estatales o autonómicas para pagar menos impuestos en lo que respecta al IRPF en la próxima declaración de la renta. Consulta en este artículo todo lo que debes saber para ahorrar en la renta 2025.

La campaña de la renta 2025 ya tiene fechas. Según ha confirmado la Agencia Tributaria a través de sus canales oficiales, la próxima campaña comienza el próximo 8 de abril de 2026 y finaliza el 30 de junio de 2026, fecha hasta la que los contribuyentes tendrán para presentar por internet las declaraciones de Renta y Patrimonio 2025. A partir del 6 de mayo se podrá realizar la declaración por teléfono (con solicitud de cita desde el 29 de abril hasta el 29 de junio) y a partir del 1 de junio se podrá hacer de forma presencial en cualquier oficina de la Agencia Tributaria.

Como suele ser habitual en la campaña de la declaración de la renta, los contribuyentes españoles podrán tener ciertos ahorros en el pago de impuestos acogiéndose a deducciones a nivel estatal. Estas pueden ser por maternidad, familia numerosa, la compra de una vivienda, un vehículo eléctrico o las cuotas sindicales o de colegios profesionales. Las comunidades autónomas también ponen a disposición de sus ciudadanos unas deducciones específicas que pueden ir desde el alquiler en el caso de los más jóvenes, los gastos educativos en libros de texto o incluso se puede incluir en la renta la cuota del gimnasio.

La mejor manera de rebajar la renta 2025

David Jiménez, abogado experto en herencias, que suele realizar publicaciones en las redes sociales, ha publicado un vídeo en su cuenta oficial de Instagram en el que ha dado una serie de consejos para ahorrar en el IRPF en la próxima declaración de la renta.

«Lo primero que puedes hacer es una aportación extraordinaria para desgravar el préstamo de la vivienda habitual». Esto pasará «siempre que compraras la casa antes de 2013 y te estuvieras aplicando esta desgravación fiscal», dice sobre una devolución por la que te puedes ahorrar un máximo de 1.356 euros al año. «Si tienes alguna casa en alquiler, puedes aprovechar para hacer gastos de la reparación de la casa, por ejemplo, pintarla o conservarla», dice sobre otra deducción en materia de vivienda. «Guardas la factura y te la desgravas el próximo año», dice.

Otro de los consejos que pone encima de la mesa este experto para poder ahorrar en el IRPF son las «aportaciones extraordinarias para el plan de pensiones en el caso de que no hayas llegado a los topes de desgravación fiscal». David Jiménez también informa que la Agencia Tributaria también habilita «deducciones por la inversión en startups, en ONG o desgravaciones fiscales por donaciones».

«Si tienes inversiones en acciones, puedes aprovechar para venderlas y aflorar ganancias para compensarlo con pérdidas que tengas acumuladas en la declaración», cuenta este abogado experto sobre las deducciones a las que te puedes acoger en la próxima campaña de la renta 2025.