Nerea, española que vive en Australia: «En mi primera semana trabajando 4 días, me han pagado 1.170 dólares»

Muchos jóvenes de España eligen Australia como el destino ideal para transformar su realidad financiera en poco tiempo. Nerea, una española que relata su experiencia bajo el perfil @nereaexplora, ha compartido su nómina y la cifra deja sin palabras a cualquiera. En su primera semana de actividad laboral dentro de la campaña del grano, la joven percibió un total de 1.170 dólares australianos tras cumplir con solo 4 días de faena.

La joven española explica que el sistema laboral premia el esfuerzo de forma escalonada. Nerea recalca que los grandes salarios suelen responder a jornadas que pueden alcanzar las 80 horas semanales en condiciones de calor extremo.

¿Cómo logró Nerea ingresar 1.170 dólares en su primera semana de solo 4 días?

Nerea cuenta que durante su primera semana trabajó lunes, miércoles, viernes y domingo. La clave fue trabajar ese domingo, ya que el sueldo se duplica. Gracias a este esquema, el ingreso bruto total escaló hasta los 1.170 dólares australianos en un periodo de tiempo muy breve. Además, la empresa facilita a la trabajadora alojamiento gratuito, una ventaja que elimina el mayor gasto fijo del presupuesto mensual.

El sistema de pagos en la temporada del grano cuenta con una estructura muy clara para maximizar el beneficio. Una jornada normal de ocho horas se paga a 36,5 dólares australianos la hora. Sin embargo, si el turno se extiende a las 10 horas, las dos últimas se abonan a 51,12 dólares australianos. En el caso de alcanzar las 12 horas de actividad, ese tiempo final se remunera a 65,73 dólares australianos por hora.

Los sábados también cuentan con una tarifa mejorada de 51,12 dólares australianos por hora, lo que incentiva a los empleados a renunciar a su tiempo de ocio. Los domingos, por otro lado, la hora se paga a 65,73 dólares australianos.

La experiencia previa de la española en la fábrica y el régimen casual

Antes de su incursión en el desierto, la joven desempeñó tareas en una fábrica donde el salario semanal era distinto. Bajo un contrato de tipo casual, donde no existen vacaciones pagadas ni días de enfermedad, Nerea cobraba unos 1.070 dólares por una semana de 40 horas. Este modelo contractual suele incluir un prorrateo que eleva el sueldo por hora para compensar la falta de beneficios sociales fijos.

Durante la temporada del grano, Nerea vivió en un punto remoto del mapa de Australia, en el medio del desierto, sin acceso a supermercados ni distracciones comerciales. Estas circunstancias obligan también a que el trabajador deba reducir sus gastos.

Es importante recordar que la media hora del almuerzo no se paga en estos sectores, por lo que una semana oficial de 37,5 horas suele requerir una presencia real de 40 horas en el lugar de trabajo.

Temporadas de trabajo: ¿cuándo viajar a Australia?

El éxito profesional en Australia depende de conocer el calendario de las cosechas principales. La temporada de la uva sucede entre los meses de enero y marzo en regiones como Griffith, donde los sueldos alcanzan picos muy altos de hasta 20.000 dólares australianos en dos meses. Actualmente, por ejemplo, Nerea estuvo trabajando en una granja como recolectora de arándanos.

Para el algodón, el periodo óptimo transcurre de abril a septiembre, mientras que el grano o cereal domina el mercado de octubre a diciembre. Quienes prefieren la minería disponen de opciones durante todo el año con salarios que llegan a los 76 dólares australianos la hora para maximizar el ahorro.

