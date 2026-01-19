Un español que vive en Australia deja a las redes sin palabras: «Trabajo como un esclavo pero gano 1700 € a la semana»

Las historias en el extranjero suelen tener dos caras: la cifra que se gana y el sudor que hay detrás. Mario, el joven español que se ha hecho viral en Instagram bajo el usuario ‘@lega.wave’, no se corta a la hora de mostrar ambas. Desde Australia, este creador de contenido con casi 155.000 seguidores ha compartido una realidad financiera que ha dejado a todos haciendo números al confesar que gana casi 3000 dólares australianos a la semana, lo que al cambio supone unos 1700 euros netos.

Eso sí, la letra pequeña de este contrato con la fortuna implica un sacrificio considerable para él. Según sus propias palabras, el trato consiste en trabajar prácticamente sin descanso durante la temporada.

Mario admite que durante las campañas agrícolas su rutina se reduce a «dormir y trabajar». Sin embargo, su esfuerzo tiene una recompensa económica impensable en el mercado laboral de España para un puesto no cualificado.

El español que vive en Australia explica cuánto ahorra trabajando en la temporada del algodón

Las cuentas que presenta este trabajador temporal son claras y, sobre todo, semanales, ya que en Australia tanto el cobro de salarios como el pago de alquileres funcionan por semanas. Durante la campaña del algodón, su nómina asciende a 2950 dólares australianos (1700 euros). Pero lo que realmente impacta es la capacidad de retención de ese dinero.

Sus gastos fijos son muy bajos en comparación con sus ingresos. Paga 140 dólares australianos por una casa que «no está nada mal», destina 90 dólares australianos a la cesta de la compra y apenas 20 dólares australianos en gasolina. Al no tener tiempo libre debido a la intensidad de la jornada laboral, su gasto en ocio es inexistente. «Trabajando tantas horas mi único ocio es ir a trabajar», bromea.

Por eso, de los 2950 dólares australianos ingresados, logra salvar unos 2700 dólares australianos limpios. Es decir, ahorra más del 90% de su sueldo cada semana.

«El trato con el diablo»: mucho dinero en poco tiempo

Este modelo de vida no es para todo el mundo y el joven español que vive en Australia lo deja claro en sus publicaciones. Se trata de lo que él llama «trabajos de temporada». El objetivo es acumular «mucho» ahorro en «poco» tiempo, asumiendo que durante los meses que dure la campaña o hasta que el cuerpo aguante, la vida social pasa a un segundo plano.

Es un sacrificio temporal o un «trato con el diablo», como dice Mario. No obstante, este enfoque permite a muchos jóvenes como él juntar un colchón económico en pocos meses que les permitiría vivir relajados el resto del año o viajar por todo el continente sin preocupaciones.

Las temporadas clave para emigrar a Australia

Para quienes se plantean trabajar en Australia, es vital conocer el calendario agrícola, ya que la demanda de mano de obra fluctúa según la época del año. Basándonos en la experiencia compartida por este joven español, existen tres momentos clave muy claros para buscar empleo.

El año suele arrancar con la vendimia («Winery») entre enero y marzo, con epicentro en zonas como Griffith. A partir de abril comienza la temporada fuerte del algodón («Cotton»), que es donde Mario ha logrado estas cifras récord, extendiéndose hasta septiembre. Para el último trimestre, de octubre a diciembre, llega la temporada cerealera («Grain»).

Para los más aventureros, las minas ofrecen trabajo todo el año con sueldos que pueden dispararse hasta los 76 dólares australianos la hora, es decir, unos 44 euros la hora.