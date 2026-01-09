Una española en Dinamarca alucina con los descansos en su trabajo: «En España no me ha pasado nunca»

Muchos españoles ponen sus ojos en Suiza para emigrar, pero el mejor país podría ser Dinamarca. Al menos, eso es lo que parece según las palabras de algunos compatriotas, sobre todo por las condiciones de trabajo.

En esta ocasión, la encargada de mostrar las ventajas laborales de emigrar a Dinamarca ha sido Rosa Navarro, conocida en TikTok como @roosanaavarro, que ha relatado todo el tiempo de descanso que tiene en el trabajo.

«Tú siempre vas a tener media hora de descanso. Me resultó súper curioso. A lo mejor hay gente que ha tenido este tipo de condiciones en España, pero a mí no me ha pasado nunca”, ha explicado muy sorprendida.

Una española, alucinada por el horario de trabajo en Dinamarca

Rosa ha contado cómo fue su segundo día de trabajo en Dinamarca: «Me he quedado loca con las condiciones de trabajo. Por ejemplo, mi turno ayer era de 16:30 a 21:00, un total de cuatro horas y media». Hasta aquí, nada fuera de lo común. Sin embargo, la sorpresa llegó nada más empezar la jornada.

«Nada más llegar me dice mi encargada que podría haber llegado a las 17:00 porque me pertenece media hora de descanso», ha comenzado a describir. Un detalle que, para ella, marca una diferencia clara con lo que había vivido en España en la hostelería.

Y es que en nuestro país lo habitual es bastante distinto: «La experiencia que he tenido en España es que con suerte tienes un descanso de 15 minutos, y a partir de las ocho horas de trabajo es cuando tienes descanso de media hora».

En Dinamarca descansan cada menos de dos horas, según una española emigrante

Lo más llamativo llegó más adelante: «Como a las dos horas y media de haber empezado, me viene otra vez la encargada y me dice que me toca el descanso. Yo le dije que ya lo había hecho antes de entrar, y me contestó que me correspondían otros 10 minutos de descanso».

Su reacción fue inmediata: «¿Pero esto qué es? Cómo que tengo dos descansos en una jornada de cuatro horas y media. Cada hora y media o dos tienes diez minutos de descanso, y da igual a la hora que vengas y da igual el turno que tengas».

El ambiente laboral marca la diferencia entre vivir en España y en Dinamarca

La situación no se quedó ahí. Rosa ha asegurado que la actitud de la encargada la dejó completamente descolocada: «Para mi sorpresa la encargada me dice que me coja algo de comer del restaurante, lo que quiera, y así como tranquila. Yo flipando».

Y es el ambiente laboral es fundamental para el buen desempeño de los empleados; en Dinamarca lo han llevado al extremo. «Llegué, tuve mi media hora de descanso nada más empezar a trabajar y comencé a las 17:00. Además, en un ambiente laboral súper chulo», ha concluido.