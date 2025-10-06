España es el 7º país del mundo preferido para emigrar: lo afirman 4.500 encuestados de 26 países distintos

Muchos compatriotas se plantean emigrar para buscar nuevas oportunidades, pero la realidad es que España sigue estando considerado por lo extranjeros como uno de los mejores países del mundo para vivir.

Así lo ha vuelto a demostrar un estudio de Remitly, que encuestó a más de 4.800 personas adultas de 26 países distintos. La conclusión fue clara: España ocupa el séptimo lugar en el ranking de lugares más deseados para mudarse.

La calidad de vida, el clima, nuestra hospitalidad, seguridad, cultura e historia son algunas de las claves que lo explican.

Por qué España es uno de los países favoritos de los extranjeros para emigrar

La investigación muestra que mejorar la calidad de vida es el principal motivo por el que millones de personas sueñan con mudarse. Acceder a una sanidad mejor, una educación de mayor nivel o vivir en ciudades más seguras y limpias son factores decisivos.

Por ejemplo, muchas familias ven en el cambio de país la oportunidad de asegurar un futuro más estable para sus hijos.

En segundo lugar aparece el deseo de disfrutar de un estilo de vida más completo. Desde aprovechar el buen clima y los pequeños placeres del día a día, hasta encontrar un entorno más equilibrado que les permita vivir con menos estrés.

En tercer lugar se encuentran las oportunidades laborales, especialmente para quienes buscan avanzar en su carrera o iniciar un nuevo camino profesional.

Los motivos económicos, como acceder a alquileres más asequibles o a un coste de vida más bajo, también figuran entre las prioridades, al igual que la aventura y el crecimiento personal que supone descubrir nuevas culturas.

España es uno de los países favoritos para mudarse

Dentro del top 10, España aparece en la séptima posición, destacando por la combinación de clima cálido, cultura y estilo de vida relajado. Estos factores convierten a nuestro país en una alternativa muy valorada para quienes buscan bienestar y estabilidad.

Además de los aspectos culturales, muchos encuestados mencionaron elementos prácticos como un coste de vida más asequible que en otros países europeos y la posibilidad de conciliar mejor la vida personal y profesional. Todo ello refuerza el atractivo de España como lugar para empezar de nuevo.

En el mismo listado también figuran otros países europeos como Reino Unido, Italia, Suiza y Alemania, lo que confirma la fortaleza del continente como destino de referencia para los movimientos migratorios voluntarios.

Los países que nos han superado como destino perfecto para emigrar

Estamos acostumbrados a que nuestras ciudades se coloquen como las mejores del mundo para vivir, pero en este estudio hay otros países que han logrado superarnos.

Canadá está en el primer puesto gracias a su calidad de vida, su sistema educativo sólido y un entorno seguro y acogedor. Le sigue Australia, elegida por su clima cálido, estilo de vida tranquilo y oportunidades laborales en sectores de alta demanda. En tercer lugar se encuentra Japón, que atrae por su cultura vibrante, su gastronomía y sus bajos índices de criminalidad.

Reino Unido y Estados Unidos completan el top cinco, mientras que Nueva Zelanda y Suiza también destacan en la lista por sus paisajes naturales y altos niveles de seguridad.

En todo caso, el viejo continente sigue siendo el destino perfecto. Así lo recuerda Eva Borislavova, CEO de Remitly Europa: «Lo que muestra nuestro estudio es que, cuando la gente se plantea mudarse al extranjero, Europa aparece una y otra vez entre los destinos favoritos».