El 25º aniversario de El Señor de los Anillos puede escucharse: un Candlelight para conmemorar la trilogía

El 25º aniversario de El Señor de los Anillos puede escucharse en Madrid: un concierto Candlelight conmemorará la trilogía con música en vivo de su banda sonora. El ciclo se presentará también en Barcelona, Valencia, Alicante y Murcia, con entradas limitadas.

Warner Bros y Fever, la plataforma líder mundial en tecnología para descubrir cultura y entretenimiento en vivo, se han unido para poner en marcha este Candlelight: El Señor de los Anillos, una serie internacional de conciertos que conmemora en 2026 el 25º aniversario de la trilogía cinematográfica.

El Hotel Wellington en Madrid, la Iglesia del Sagrado Corazón en Barcelona o el Ateneo Mercantil de Valencia serán algunos de los escenarios de esta experiencia musical única, que también tendrá lugar en espacios reconocidos de ciudades como Nueva York, São Paulo, Singapur, Madrid, Milán, Sídney y muchas otras en América, Europa y Asia-Pacífico. El público puede unirse a la lista de espera de las primeras ciudades anunciadas a través de la aplicación y el sitio web de Fever para participar en esta celebración internacional de una de las sagas más reconocidas del cine.

Cuartetos de cuerda locales

El programa musical de estos conciertos reúne algunas de las piezas más emblemáticas de la trilogía El Señor de los Anillos, interpretadas por cuartetos de cuerda locales. Las obras seleccionadas sumergirán al público en el universo de la Tierra Media a través de melodías que evocan la aventura, la amistad y la atmósfera épica que caracterizan a la trilogía.

«Estamos orgullosos de colaborar con Warner Bros. Discovery Global Experiences en esta inolvidable serie de conciertos Candlelight, con la que celebramos un hito tan significativo como el 25º aniversario de El Señor de los Anillos», afirma Isabel Solano, vicepresidenta global de Experiencias Originales en Fever. «Con Candlelight: El Señor de los Anillos rendimos homenaje a la música épica de un clásico atemporal que sigue inspirando a generaciones, al mismo tiempo que reafirmamos nuestra misión de acercar la música clásica a todos los públicos y de celebrar a algunos de los compositores más destacados del mundo», añade.