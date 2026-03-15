Surrealista acta arbitral en la Liga F: paran el partido por encontrar un excremento en el campo

La Liga F ha dejado este fin de semana un acta arbitral que ha rozado el surrealismo. En un partido aparentemente tranquilo entre el Alhama y el Sevilla femenino, la colegiada se vio obligada a detener el encuentro durante unos minutos a raíz de encontrar un excremento en medio del campo. Un hecho que se volvió viral a raíz de la incredulidad entre los asistentes al encontrarse con una situación insólita en el mundo del fútbol.

Así lo recogió la árbitra Espinosa Ríos lo ocurrido en el Francisco Artes Carrasco: «En el minuto 55 le comunico al delegado de campo que había una hez en el terreno de juego y fue retirada por un empleado del club. El partido estuvo detenido por ese motivo durante un minuto», explicó en el acta. A pesar de la situación, el partido siguió con total normalidad. El Sevilla femenino acabó ganando el partido por la mínima (0-1) gracias a que, antes de que ocurriera el incidente, Fatou Kanteh aprovechó un error defensivo de las de Randri García para hacer el gol de la victoria del conjunto hispalense.

Un caso que no es el único inédito que ha pasado esta jornada del fútbol español. Este sábado también se produjeron casos controversos como la expulsión de Abqar por tocarle los genitales a Sorloth en el Atlético-Getafe en la categoría masculina. Sin embargo, el hecho de que aparezca un excremento en un terreno de juego pone en el ojo el cuidado y vigilancia de las instalaciones de la Liga F, especialmente antes de disputar un partido profesional.