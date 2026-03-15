El abogado, mediador de ASEMED y escritor Jesús Lorenzo Aguilar continúa ampliando su trayectoria literaria con la publicación de la novela histórica La princesa del Guadiana (Ediciones Lorca), una obra que rescata un episodio legendario de la antigua Hispania y sitúa al lector en las luchas entre los pueblos prerromanos y el avance del Imperio romano. En esta novela, la protagonista —Brigid, conocida como la princesa del Guadiana— se convierte en símbolo de resistencia y valentía al defender su tierra y su pueblo frente a las legiones romanas, en una trama que mezcla historia, aventura, amor y elementos culturales del suroeste peninsular.

Junto al autor intervinieron Julián Sánchez Melgar, magistrado del Tribunal Supremo, y ex fiscal general del Estado; Samuel Moraleda, presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, y Laura Barrios, directora de Tirant lo Blanch.

Sánchez Melgar señaló sobre el autor que era un crack, «porque escribe bien, escribe mucho y porque es muy prolífico: escribe prácticamente una novela al año y en este sentido tengo la oportunidad de presentarle casi todas las obras».

«La novela La princesa del Guadiana transporta al lector al siglo II antes de Cristo, en plena convulsión de la península Ibérica, cuando distintos pueblos —celtas, íberos y lusitanos— trataban de resistir el avance de las legiones romanas. La historia recrea un tiempo de invasiones, alianzas y enfrentamientos que marcaron el destino de las antiguas comunidades asentadas en torno al río Guadiana. A través de una narración ágil y bien documentada, el autor reconstruye ese escenario histórico con gran detalle, haciendo que el lector se sumerja en un mundo de tradiciones, conflictos y luchas por la supervivencia de los pueblos que habitaban la región», detalló magistralmente, Sánchez Melgar.

El magistrado que acompañaba al autor, señaló que la obra destaca por su capacidad para devolver a la vida aquel periodo remoto de la historia peninsular. A medida que avanza la trama, los personajes y los acontecimientos parecen resurgir como si salieran de las páginas del pasado, mostrando el choque entre culturas y el profundo cambio que supuso la expansión romana. La novela no sólo recrea batallas y tensiones políticas, sino que también refleja las costumbres, los valores y el modo de vida de aquellas comunidades antiguas, logrando una atmósfera que combina rigor histórico con una narrativa dinámica», apostilló Julián Sánchez Melgar.

Samuel Moraleda detalló durante su intervención que, a su juicio, el río Guadiana se convierte en un personaje más dentro de la novela de Jesús Lorenzo Aguilar. El presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana destacó la relevancia histórica de este río a lo largo de miles de años, subrayando cómo sus orillas han sido escenario de numerosos asentamientos humanos y de acontecimientos que han marcado el desarrollo de la historia en la Península Ibérica.

Por su parte, Laura Barrios puso el acento en la estrecha relación profesional que mantiene con el autor, fruto de una larga y fructífera colaboración en el desarrollo de distintos proyectos vinculados a los programas de Tirant lo Blanch, ámbito en el que ambos han trabajado conjuntamente durante años.

Por último, su autor, Jesús Lorenzo Aguilar, explicó que el origen de la novela nace de su interés por el mundo celta que se asentó en la Península Ibérica en los siglos anteriores a nuestra era, una cultura rica en tradiciones, creencias y valores humanos que marcaron profundamente a las comunidades que habitaron estos territorios. Durante su intervención destacó cómo estos pueblos desarrollaron una sociedad organizada y con una fuerte identidad cultural que dejó una huella significativa en la antigua Hispania.

También abordó la evolución de ese mundo celta en el siglo II antes de Cristo, un periodo en el que estas comunidades convivían y, en muchos casos, resistían la expansión de Roma. «Con la llegada de los ejércitos romanos, aquel universo cultural comenzó a diluirse progresivamente: muchos de sus pueblos fueron desplazados hacia el norte de la península y, con el paso del tiempo, algunos terminaron emigrando hacia territorios como Irlanda, donde su legado cultural pervivió con fuerza».

«La trama de la novela se desarrolla en la antigua ciudad de Lacimurga, situada en la actual Extremadura. Allí, una princesa celta llamada Brigid gobierna los territorios próximos al vado del río Guadiana, en un contexto marcado por tensiones y conflictos. Amor, aventuras épicas y la lucha entre Viriato y las legiones romanas conforman el escenario de una historia apasionante que combina rigor histórico y ficción narrativa», argumentó Aguilar.

La princesa del Guadiana

Con La princesa del Guadiana, Aguilar vuelve a Extremadura y a los orígenes históricos de la península ibérica. La novela recrea el mundo de los pueblos celtas y la resistencia de las comunidades locales frente a la expansión romana, situando la acción en el entorno del río Guadiana y en enclaves históricos de la región.

La protagonista, Brigid, encarna la defensa de la identidad y la libertad de su pueblo, convirtiéndose en un personaje que representa la lucha por preservar la cultura y la tierra frente a la dominación exterior. Con esta obra, el autor continúa su propósito de acercar al gran público episodios poco conocidos de la historia mediante una narrativa ágil y cargada de simbolismo.

Un jurista con una sólida trayectoria

Nacido en Orellana de la Sierra (Badajoz) en 1963, Jesús Lorenzo Aguilar es abogado, mediador y estudioso del Derecho, con una larga trayectoria profesional en el ámbito jurídico. Ha desarrollado su carrera durante más de tres décadas y es considerado uno de los impulsores de la mediación en España. Actualmente es director general de la Asociación Española de Mediación (ASEMED), además de profesor y director de programas formativos en mediación y resolución de conflictos.

Su formación académica incluye estudios de doctorado en Derecho Penal y Criminología, además de másteres en Mediación y en Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. A lo largo de su carrera ha dirigido congresos y jornadas jurídicas y ha participado como conferenciante en foros especializados sobre mediación y resolución alternativa de conflictos.

Por su aportación al ámbito jurídico y académico, ha recibido diversas distinciones y reconocimientos, entre ellos la Cruz Distinguida de Primera Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort, una de las condecoraciones más prestigiosas concedidas a juristas y profesionales del Derecho en España.

Paralelamente a su actividad jurídica, Aguilar ha desarrollado una intensa carrera literaria. Es autor de más de una docena de obras que abarcan tanto el ensayo jurídico como la novela y novela histórica, como en este caso. Entre sus libros destacan:

La princesa del Guadiana

La espada de Cervantes

El redentor de cautivos

Operación Berlín

Un golpe en Guinea

La decisión de Lina

El príncipe del Rif

La venganza de Nin

La conspiración de Santa Quiteria

Orellana: en busca del cielo

A estos títulos se suman diversos ensayos jurídicos y obras relacionadas con la mediación, como La coordinación de parentalidad y su desarrollo profesional,

Muchas de sus novelas se caracterizan por su ambientación histórica y por el interés en recuperar episodios del pasado español o europeo, desde la Guerra Civil hasta la expansión del Imperio español o las intrigas políticas de distintos periodos.