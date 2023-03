‘El tranvía de Brooklyn’ de Jesús Lorenzo Aguilar: una novela negra con Capone y Lorca en Nueva York

Con una prosa sublime y una técnica ágil y vibrante que nos arrastra al recóndito mundo de la mafia, la literatura y la trama policiaca con plena geometría de novela negra, El tranvía de Brooklyn (Ediciones Lorca), de Jesús Lorenzo Aguilar, nos sumergirá con una férrea fuerza narrativa en una historia donde coincidirán dos personajes únicos de los años veinte como Alfonso Capone y el poeta español, Federico García Lorca. Con el copioso y descriptivo fondo que siempre ofrece la ciudad de Nueva York y la interrelación que establecerán sus sobresalientes protagonistas, nos irán arrastrando por una trama que nos dejará sentir desde la primera línea el traqueteo del tranvía con la acción de sus personajes o el silbido de un perfecto argumento de principio a fin.

La novela, El tranvía de Brooklyn, fue presentada este lunes con la destacada participación de Julián Sánchez Melgar, Magistrado del Tribunal Supremo, Beatriz Losada Crespo, directora general del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) y Julio Carlos Fuertes Gómez, subdirector general de Marina Mercante. Por otra parte, entre el público asistente, y arropando al autor, se encontraba, el Magistrado del Tribunal Supremo, Manuel Marchena.

Las primeras palabras de presentación de la novela corrieron a cargo de Julián Sánchez Melgar, quién supo verter en la descripción del libro, un detallado argumentario por su gran interés narrativo, pero sin destapar sus muchos misterios y su bien perfilada trama. Sobre el autor señaló que era un gran novelista con una prolífera obra y que con El tranvía de Brroklyn se había consagrado al haber podido constatar “como ha conseguido un guion perfectamente escrito, con descripciones magníficas no sólo de sus personajes sino también de Nueva York. Ciudad que por cierto conozco y que he vuelto a recorrer gracias a que muchos de los escenarios de sus capítulos transcurren en lugares que he conocido” aseguró.

Sánchez Melgar reconoció su trayectoria no sólo como abogado y escritor de publicaciones jurídicas, sino también por su amplio índice de novelas. “Sé que su pasión es la mediación que ejerce con brillantez, pero ahora toca hablar de este libro donde coexistirán dos grandes nombres de la época de finales de los veinte como Capone y Lorca, que se conocen y se reconocen”. Con tono afectivo, Melgar señaló que el gran premio del autor era ser padre de dos hijos, pero que también la novela le estaba reportando reconocimiento por su temple, prosa y buen guion.

Por su parte, Julio Carlos Fuertes, advirtió sobre esta novela que tenía “tintes cinematográficos al más puro estilo cine negro” y recordó que tiene escenas no sólo muy interesantes a lo largo de sus casi quinientas páginas, sino también llenas de emoción. “Cuando te sumerges en entre sus líneas parece como si tuvieras en frente al Padrino o aquellos poemas de Poeta en Nueva York” señaló.

“En tus libros siempre pasan cosas y hay detrás de sus personajes carga psicología, con historias de lealtades y traiciones. Jesús Lorenzo en esta novela va colocando las piezas para ir arrastrándonos hacia una novela intensa que no dejarás de leer. Un Nueva York en blanco y negro, que es el que más nos gusta” destacó.

Cerrando esta presentación, antes de la intervención del propio autor, Beatriz Losada Crespo, añadió la faceta más personal de Jesús Lorenzo Aguilar al trazar cómo era a nivel personal y profesional, una lectura que la llevó a calificar su versatilidad como poliédrica. “He de decir que he descubierto una nueva faceta de Jesús cuando iba a presentar mi libro. Porque sin duda alguna, hay personas que nos distinguimos porque creemos lo que hacemos, lo hacemos de verdad, con total convencimiento, como es el caso de Jesús. Me ha sorprendido su capacidad de trabajo y cómo ha llegado a la novela con grandes títulos y este último es un ejemplo más” significó.

Esta novela tiene una escritura original y absorbente, pero no implica que se sepa lo que nos acontecerá leyendo cada línea. Su autor, Jesús Lorenzo Aguilar, no decepcionó con la exposición narrada de lo que significaba el nuevo título y aseguró que “siempre hay personas buenas que hacen una sociedad mejor” a la vez que recordó las primeras líneas de El tranvía de Brroklyn: Hasta la persona más abyecta del mundo es capaz de realizar las mejores acciones. Frase que tenía un claro trasfondo, ya que, a pesar de que Capone había asesinado y llevado terribles acciones a lo largo de su vida, también gracias a él, tras comprar una fábrica de leche “fue el primero en poner fecha de caducidad al producto, lo que evitaría que los niños y personas que la consumían pudieran morir. Por otra parte, fue una manera de ganar a la competencia que más tarde le emuló. Evitó con ello miles de muertes en EEUU”.

Una simbiosis de perfiles discutidos que le llevó al abordaje del segundo o primer protagonista, según la perspectiva, Federico García Lorca. “Un personaje que al igual que el título de mi novela soñé y apunté nada más levantarme porque sabía cuán importantes eran ambos para este libro”. Sobre Lorca, asumió que era un personaje principalmente humano y frágil. “Curioso, encantador y mejor poeta, Lorca era además valiente, aunque se murió de miedo cuando lo mataron. Fue su muerte, la mayor injusticia. Pocos autores nos han llegado hasta nuestros días con tanto potencial” señaló.

García Lorca vivió en Nueva York, escribió sus famosos poemas, consiguió salir de su frustración española y aunque se sentía atacado por sus amigos íntimos, “supo evadirse de todo ello conociendo una sociedad no tan mojigata como en España” advirtió Lorenzo Aguilar.

Sinopsis

Los hechos que narra esta novela se iniciaron en los primeros días de julio de 1929, y tienen como protagonistas a tres personas que pertenecían a universos distintos: la primera de ellas, es uno de los hijos más famosos que Nueva York ha dado al mundo; la segunda, el mejor poeta que España ha ofrecido a la literatura universal, y, la tercera, un intrépido joven que aspiraba a convertirse en un escritor famoso que, como todos los tipos que persiguen fortuna y fama, no guardaba en su intelecto el menor atisbo de prudencia. Debemos advertir al lector que esta historia no estuvo exenta de peligros, ya que el famoso neoyorkino no era otro que Alfonso Capone, uno de los más despiadados mafiosos de la historia de Estados Unidos de América y, el poeta, Federico García Lorca, quienes sintieron una inmediata atracción y curiosidad por sus respectivas vidas desde el momento que coincidieron por primera vez.

Jesús Lorenzo Aguilar

Jesús Lorenzo Aguilar (Orellana de la Sierra (Badajoz), 1963) es abogado, mediador e investigador en el ámbito de la Mediación y del Derecho. Actualmente, es director general de ASEMED (Asociación Española de Mediación). Ha realizado el Doctorado en Derecho Penal y Criminología, Máster en Mediación y Máster en Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. A lo largo de su trayectoria profesional ha dirigido varios congresos de Mediación y Derecho, siendo conferenciante en tales ámbitos. Actualmente, compagina su labor de mediación con la docencia como profesor y director de la Escuela de Formación en Mediación de la Asociación Española de Mediación, donde dirige algunos de sus cursos y máster. En su faceta literaria es autor de numerosas publicaciones y textos jurídicos, así como un libreto teatral sobre mediación, El mediador en conflicto, y otras tres novelas ambientadas en la guerra civil española: La Conspiración de Santa Quiteria, La venganza de Nin y El príncipe del Rif. Otras de sus novelas son: Operación Berlín, Un golpe en Guinea o la Decisión de Lina, entre otros.