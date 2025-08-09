Prisión provisional para el joven detenido por atropellar al cantante Jaume Anglada

Un juez ha ordenado prisión provisional para el joven de 20 años que la madrugada de este viernes supuestamente atropelló al cantante mallorquín Jaume Anglada en Palma de Mallorca. El acusado pasó a disposición judicial la tarde de este viernes, sobre las 17:20 horas y no ha sido hasta pasadas las 21:00 horas cuando el juez de guardia de los Juzgados de Vía Alemania ha decretado su ingreso en prisión. La Policía detuvo al supuesto autor de los hechos gracias a las declaraciones de varios testigos, que apuntaron la matrícula del vehículo con el que se dio a la fuga tras atropellar al cantante, que circulaba en moto. En el momento de la detención, el joven triplicaba la tasa de alcoholemia permitida.

El detenido ha reconocido los hechos y está comprometido a abonar la responsabilidad civil. Asimismo, ha pedido perdón y ha asegurado que lamenta lo ocurrido en su declaración ante el juez.

Según han indicado fuentes sanitarias y policiales, el accidente tuvo lugar sobre las 01:30 horas de este viernes a la altura del número 330 de la avenida Joan Miró de Palma, en las inmediaciones de Cala Mayor. Las primeras pesquisas apuntan a que el turismo ha arrollado a la motocicleta sobre la que iba Anglada y ha abandonado el lugar dejándole malherido.

Debido a las heridas de extrema gravedad, el artista ha sido inmediatamente evacuado al Hospital Universitario Son Espases, donde permanece ingresado en la UCI pendiente de evolución, aunque los médicos no temen por su vida.

El joven presentaba una tasa de alcoholemia de 0.60 mg/l en aire espirado, el triple de lo permitido, y ha sido detenido poco después de los hechos gracias a la colaboración de varios testigos, quienes anotaron la matrícula en el momento que huía del lugar de los hechos.