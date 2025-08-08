Pasa a disposición judicial en Palma el presunto autor del atropello del cantante Jaume Anglada

El joven detenido por presuntamente haber atropellado este viernes de madrugada al cantante Jaume Anglada ha pasado esta tarde a disposición judicial en los juzgados de Palma a las 17.15 horas.

Tres agentes de la Policía Local de Palma lo han trasladado al interior de los juzgados de Vía Alemania, donde el juez decidirá en las próximas horas si lo pone en libertad o decreta su ingreso en prisión.

El presunto autor del atropello, que presentaba una tasa de alcoholemia de 0.60 mg/l en aire espirado (el triple de lo permitido) fue detenido poco después de los hechos gracias a la colaboración de varios testigos, que anotaron la matrícula en el momento que huía del lugar de los hechos.

El cantante permanece ingresado en la UCI del Hospital Son Espases pendiente de evolución y mañana se ofrecerá un nuevo parte médico de su estado.

Anglada ha resultado este viernes herido de gravedad tras ser arrollada la moto que conducía por un coche que ha huido del lugar del siniestro.

Según han indicado fuentes sanitarias y policiales, el accidente se ha registrado sobre las 01.30 horas de este viernes a la altura del número 330 de la avenida Joan Miró de Palma, en las inmediaciones de Cala Mayor.

Las primeras pesquisas apuntan a que el turismo ha arrollado a la motocicleta y ha abandonado el lugar dejando malherido al cantante que, debido a las heridas de extrema gravedad, ha sido inmediatamente evacuado al Hospital Universitario Son Espases.

El conductor del coche, por su parte, ha sido finalmente detenido en su domicilio gracias a la colaboración de varios testigos que han facilitado a la Policía Local de Palma la matrícula del vehículo, lo que ha permitido dar con él, un joven de unos 20 años, en su domicilio.