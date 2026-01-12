El BOE lo confirma: la comunidad que tendrá un puente de 5 días en 2026

Una vez acabada la época navideña, todos hemos vuelto a la rutina diaria pero a la vez pensando cuál va a ser el próximo festivo a la vista. Pero basta con coger el calendario laboral y darse cuenta que como mínimo, y aunque el carnaval sea lo próximo que vayamos a celebrar, hasta Semana Santa no tendremos otro respiro. Como sabemos, el carnaval no tiene días festivos y mucho menos puentes, por lo que Semana Santa se convierte en el nuevo horizonte de varios días de fiesta, con una comunidad en concreto que podrá tener un puente de hasta 5 días.

Nos referimos a Castilla-La Mancha que ya sabe que será uno de los territorios con más días de descanso encadenados. El Diario Oficial regional ha publicado la distribución de festivos y ahí aparece una combinación que no se ve todos los años y que permite ese puente de 5 días al que hacemos alusión, dado que el documento deja claro que la colocación de la Semana Santa, unida a dos festivos autonómicos, permitirá a los castellanomanchegos enlazar un bloque de varios días seguidos sin trabajar. No es algo casual. La comunidad sustituye dos festivos que coinciden en domingo por el Lunes de Pascua y el Corpus Christi, y ese cambio en su calendario laboral para este 2026 es lo que ha terminado generando un puente largo que muchos ya esperan con ganas.

Pero no sólo se va a notar descanso por Semana Santa. En Castilla-La Mancha se ha decidido también apuntarse al traslado del Día de Todos los Santos al lunes 2 de noviembre. Este simple movimiento también crea un puente adicional y completa un calendario que, visto en conjunto, ofrece más respiros de lo habitual. En total, cinco puentes a lo largo del año y uno especialmente llamativo en plena Semana Santa.

El puente de 5 días que disfrutará ésta comunidad

La clave está en cómo cae la Semana Santa en 2026. El Jueves Santo será el 2 de abril y el Viernes Santo, el día 3. Ambos son festivos nacionales, así que ya aseguran dos jornadas sin actividad laboral. A partir de ahí, se suman el fin de semana del 4 y el 5 y, finalmente, el festivo autonómico del Lunes de Pascua, el 6 de abril. El resultado son 5 días completos de descanso encadenado.

Este bloque es posible porque el Día de Castilla-La Mancha, que cada año se celebra el 31 de mayo, cae en domingo. También sucede lo mismo con el Día de la Constitución. De ahí que la comunidad haya optado por desplazar esos festivos a fechas más útiles para el calendario laboral. Y la principal beneficiada es la Semana Santa, que queda ampliada y convertida en el puente más largo del año.

La previsión es que estos días generen un importante movimiento interno de turistas y reservas en hoteles rurales, ya que permite organizar escapadas de varios días sin necesidad de pedir vacaciones. De hecho, el puente será el primero verdaderamente largo de 2026 y con tantos meses desde el arranque del año, seguro que

Los festivos oficiales en Castilla-La Mancha para 2026

El calendario laboral incorpora 14 días festivos, de los cuales 12 proceden del marco nacional o autonómico y los otros dos son locales. Este es el listado confirmado para 2026:

Jueves 1 de enero: Año Nuevo (nacional).

Año Nuevo (nacional). Martes 6 de enero: Epifanía del Señor / Reyes Magos (nacional ).

Epifanía del Señor / Reyes Magos (nacional Jueves 2 de abril: Jueves Santo (nacional, excepto Cataluña y Comunidad

Jueves Santo (nacional, excepto Cataluña y Comunidad Valenciana).

Viernes 3 de abril: Viernes Santo (nacional).

Viernes Santo (nacional). Lunes 6 de abril: Lunes de Pascua (autonómico).

Lunes de Pascua (autonómico). Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo (nacional).

Día del Trabajo (nacional). Jueves 4 de junio: Corpus Christi (autonómico) .

Corpus Christi (autonómico) Sábado 15 de agosto: Asunción de la Virgen (nacional).

Asunción de la Virgen (nacional). Lunes 12 de octubre: Fiesta Nacional de España (nacional).

Fiesta Nacional de España (nacional). Lunes 2 de noviembre: festivo trasladado por Todos los Santos.

festivo trasladado por Todos los Santos. Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción (nacional).

Inmaculada Concepción (nacional). Viernes 25 de diciembre: Navidad (nacional).

Además, cada municipio añadirá sus dos festivos locales, que pueden variar notablemente de un lugar a otro y completan el total de 14 días.

Un calendario con cinco puentes y varias combinaciones favorables

Más allá del megapuente de Semana Santa, la comunidad encadena varios fines de semana largos gracias a cómo se distribuyen los festivos. El Día del Trabajo cae en viernes, lo que asegura un puente simple. Octubre también ofrece un descanso al situarse la Fiesta Nacional en lunes. Y el traslado de Todos los Santos añade otra oportunidad para desconectar antes del final de año.

El resultado es un calendario diseñado casi sin querer para que los trabajadores puedan planificar varias pausas. Entre todas ellas, la más destacada es la de abril, un bloque de cinco días consecutivos que será el primer gran respiro del curso y uno de los más esperados.