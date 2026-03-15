Así es el misil Sejil, el nuevo misil de largo alcance de Irán: cuánto mide y por qué preocupa tanto a Israel

El Sejil es uno de los misiles balísticos más avanzados desarrollados por la dictadura de los ayatolás en Irán. Su alcance y tecnología explican por qué genera preocupación en Israel y otros países de la región. El Sejil mide unos 18 metros, puede alcanzar hasta 2.500 km, se lanza rápidamente gracias al combustible sólido y tiene capacidad para transportar una gran carga explosiva. Todo ello lo convierte en una pieza clave del arsenal de la dictadura de los ayatolás de Irán y es un motivo de preocupación estratégica para Israel durante la guerra que empezó el pasado 28 de febrero.

Este domingo 15 de marzo, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), los sicarios de los ayatolás, han lanzado un misil Sejil, de combustible sólido y alcance medio, contra Israel. El comandante de las Fuerzas Aeroespaciales del IRGC, Majid Mousavi, lo ha anunciado en sus redes sociales.

Cuánto mide y principales características

Longitud: aproximadamente 18 metros.

Diámetro: cerca de 1,25 metros.

Peso al lanzamiento: unas 22–24 toneladas

Alcance estimado: entre 2.000 y 2.500 kilómetros.

Carga explosiva: hasta 700–1.000 kilogramos.

Tipo: misil balístico de dos etapas y combustible sólido. Con ese alcance, puede cubrir todo el territorio israelí desde Irán y gran parte de Oriente Medio.

¿Por qué preocupa tanto a Israel?

¿Cuáles son las características de este misil de largo alcance del arsenal de los ayatolás de Irán? A continuación se desglosan las características de este misil:

Combustible sólido (más rápido de lanzar)

A diferencia de otros misiles iraníes más antiguos con combustible líquido, el Sejil usa combustible sólido.

Esto permite prepararlo y lanzarlo en menos tiempo, dificultando detectarlo y destruirlo antes del disparo.

Gran alcance.

Su radio de hasta 2.500 kilómetros significa que podría alcanzar objetivos en Israel sin salir del territorio iraní.

Velocidad muy alta

Como misil balístico, sube fuera de la atmósfera y desciende a velocidades muy altas en la fase final, lo que complica su interceptación por sistemas de defensa.

Lanzamiento desde plataformas móviles

Puede ser lanzado desde vehículos transportadores, lo que hace más difícil localizar los lanzadores antes del ataque.

Posible capacidad para ojivas más avanzadas

Los expertos señalan que, si Irán desarrollara armas nucleares, misiles de este tipo podrían técnicamente transportar una ojiva nuclear, aunque oficialmente no se ha confirmado que el Sejil esté equipado con ellas.

ESCALATION ‼️

The Revolutionary Guards: For the first time in an operation – we launched a Sejjil missile toward Israel. The Sejjil (also spelled Sajil) is a two-stage solid-fuel medium-range ballistic missile (MRBM) developed by Iran. It is considered one of the most advanced… pic.twitter.com/pPHjZ3Gb4U — Mossad Commentary (@MOSSADil) March 15, 2026

¿Por qué se ha desarrollado?

El Sejil representa un salto tecnológico dentro del programa de misiles de Irán porque combina: