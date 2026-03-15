Adam Zivo, corresponsal de guerra: «Que los iraníes elogien a Trump incomoda a la izquierda occidental»

Adam Zivo es periodista y columnista semanal del periódico de Canadá National Post. Es corresponsal de guerra, conocido por su cobertura de la guerra en Ucrania, así como por fundar y dirigir LoveisLoveisLove, una campaña canadiense de defensa de los derechos LGBTQ+. Ahora se encuentra en Tel Aviv cubriendo la guerra de EEUU e Israel contra la dictadura de los ayatolás. La entrevista concedida a OKDIARIO se interrumpe en varias ocasiones porque tiene que refugiarse en un búnker por amenazas de misiles de la dictadura de los ayatolás. Adam Zivo aborda por qué la a izquierda occidental no le gusta que el pueblo de Irán clame a favor de Donald Trump y en contra del islam radical: «Que los iraníes elogien a Trump incomoda a la izquierda occidental».

Ideología tercermundista de la izquierda

P. – ¿Echa de menos un apoyo más claro de los políticos izquierdiatas occidentales a Israel y Estados Unidos contra la dictadura de los ayatolás?

R. – Llamentablemente, muchos progresistas occidentales se guían principalmente por una ideología tercermundista que se opone automáticamente a todo lo que se percibe como prooccidental. Es una forma de desprecio a sí mismos de su civilización.

P. – Hay una diferencia clara entre el apoyo a la causa palestina y a los iraníes que luchan contra la dictadura de los ayatolás.

R. – Creo que es el equivalente político de un adolescente enojado que odia a sus padres y es bastante malcriado. Así, vemos a muchos progresistas inclinarse hacia movimientos de justicia social antioccidentales, como, por ejemplo, los movimientos por una Palestina libre, y luego utilizan estos movimientos como herramienta para atacar su propia cultura. Queman la bandera de Estados Unidos, queman la bandera de Canadá, hablan de lo terrible que es ser occidental.

P. – Parece a veces que los izquierdistas justifican a los aytolás.

R. – Sí, se espera que un izquierdista se pusiera automáticamente del lado del pueblo iraní, sobre todo si este se enfrenta a un régimen religioso fundamentalista y profundamente conservador. Pero parece que muchos izquierdistas prefieren aliarse con este terrible régimen antes que aceptar la posibilidad de tener que defender una causa prooccidental. Cuando los iraníes claman por la libertad, dicen que aman a Estados Unidos, que aman el laicismo, que aman la democracia occidental y que rechazan el islamismo radical. Eso incomoda a muchos progresistas izquierdistas.

El apoyo selectivo de los izquierdistas

P. – ¿Qué molesta a los izquierdistas exactamente?

R. – Cuando los progresistas occidentales ven a los iraníes clamando por el secularismo, por la democracia, elogiando a Estados Unidos, a Donald Trump, alabando el poder occidental y atacando al islam radical, creo que se sienten muy incómodos. En lugar de superar esta incomodidad y hacer lo moralmente correcto, que es apoyar al pueblo iraní, muchos progresistas han optado por traicionarlos y priorizar la política antioccidental sobre la justicia social. Los progresistas de todo el mundo ignoran la difícil situación del pueblo iraní hasta que resulta imposible ignorarla, o minimizan la huida. Cuando hay políticos occidentales que dicen que deberíamos negociar con los mulás o que el régimen islámico es víctima de la agresión occidental, me parece deplorable. Acabamos de salir de una situación en la que el régimen asesinó a miles, si no a decenas de miles, de manifestantes prodemocracia, jóvenes, mujeres, niños y, por supuesto, a veces también a todos los hombres que solo querían vivir libremente, querían ejercer su derecho a oponerse a quienes los gobiernan.

Contorsiones mentales de la izquierda

P. – La represión de los ayatolás contra los manifestantes ha sido brutal.

R. – Fueron acribillados a tiros en las calles. Ahora tenemos a algunos progresistas de izquierda, políticos también, que dicen: «Bueno, en realidad, tal vez el régimen no sea tan malo. Tal vez podamos colaborar con ellos». Es inexcusable. No entiendo cómo alguien puede justificarlo. Pero tampoco me sorprende. Cuando fui a informar sobre la guerra contra Ucrania, había una facción prorrusa, dispuesta a aliarse con un régimen ruso conservador, fascista, profundamente capitalista y cleptocrático, porque era antioccidental y anti-OTAN. Sabemos que estas contorsiones mentales son posibles. No es nada nuevo.

P. – ¿Cómo es la vida en Israel actualmente?

R. – Lo principal que quiero destacar es que la vida en Israel es mucho más tranquila. Los israelíes, en gran medida, se han inmunizado contra el pánico. Israel cuenta con refugios antiaéreos por todas partes.

Tomar un café como acto de resistencia

P. – Israel está acostumbrado a recibir ataques de diferentes partes: grupos terroristas, como Hezbolá y Hamás, los hutíes de Yemen, la dictadura de los ayatolás.

R. – Irán está lanzando misiles balísticos contra Tel Aviv, Haifa y otras ciudades importantes en este preciso momento. Si uno sale de la ciudad, puede ver a la gente relajándose en cafés, haciendo compras básicas y viviendo sus vidas lo mejor que pueden. Muchos lo ven como un acto de resistencia. Saben que si pusieran su vida en pausa, estarían cediendo la victoria a sus enemigos. Y también dicen: «Estamos acostumbrados».

P. – ¿Qué cree que podemos esperar de la guerra?

R. – Bueno, es muy difícil respondee. Hay que saber sobre la dinámica interna de la Guardia Revolucionaria Islámica. Es un ámbito muy especializado, y ese mundo resulta opaco para muchos analistas occidentales.

R. – ¿Cree que es posible un cambio de régimen?

P. – La gran mayoría de la diáspora iraní ha consolidado su apoyo en torno al príncipe heredero exiliado Reza Pahlavi. Él es hijo del depuesto Sha. Durante muchas décadas nadie creía en él. Se le conocía como el príncipe payaso.

Se le consideraba una figura insignificante y su base de apoyo consistía en un pequeño grupo de monárquicos acérrimos a quienes el resto de la sociedad iraní no tomaba en serio. Sin embargo, a principios de la década de 2020, especialmente después de 2022, comenzó a tomarse más en serio sus responsabilidade. Puso en marcha el Proyecto de Prosperidad Iraní. Es un plan de transición para llevar a Irán de la autocracia y el islamismo a la democracia.

P. – ¿Cree que este plan es realista para el futuro de Irán?

R. – Aborda temas como la fuga de capitales tras una revolución o el colapso de un régimen. Trata sobre política educativa y sobre qué instituciones deben reformarse y cuáles deben abolirse. Habla de política cultural y enfatiza la primacía de la cultura persa frente al panislamismo. Y, por supuesto, aborda política exterior, lo cual es fundamental, ya que muchos occidentales suponen que si Pahlavi llegara al poder, sería simplemente un títere de Estados Unidos, un gran defensor de Occidente.

Es una visión de un Irán no intervencionista, que no financie el terrorismo en Oriente Medio. Muy centrado en la estabilidad y la integridad territorial. Ese aspecto es muy importante. El principal argumento en contra del cambio de régimen en Irán es que, por supuesto, Irán no está compuesto únicamente por persas. Hay muchos azerbaiyanos, kurdos y otras minorías étnicas, y podrían querer separarse si el gobierno iraní es débil y se produce un período de caos.

P. – Los ayatolás nunca han dejado que hubiese una oposición, ¿cómo tiene que ser el líder opositor de Irán?

Pahlavi, y cualquier otro aspirante serio a derrocar a los mulás, tiene que demostrar que puede estabilizar el país y garantizar que no se desmorone después, que no tengamos un Irak 2.0. De eso se trata la política exterior. Usar la fuerza militar para disuadir la intervención en Irán, pero sin embarcarse en aventuras ni intentar desestabilizar a nadie más. Mantener buenas relaciones con todos. Por lo tanto, la visión está claramente orientada hacia Occidente.

Normalizar las relaciones con Israel. Construir una relación con la UE. Hay una inclinación hacia Occidente. Quiere mantener una relación estratégica y mutuamente beneficiosa con China y con Rusia.

Hay un temor subyacente de que en un período de inestabilidad, y digamos, en los primeros años, si alguna vez llega al poder, Rusia y China podrían intentar desestabilizar la situación y derrocar a su gobierno y convertir a Irán en un pantano de conflicto, como con Afganistán, como con Irak.

P. – ¿Por qué el hijo del Sha?

R. -. Hay otras figuras que podríamos considerar. Es querido por la diáspora. Pero lo que es popular en la diáspora no necesariamente lo es dentro de Irán.

P. – Hay muchas incógnitas con Irán.

R: – La pregunta es: ¿el alto nivel de apoyo en la diáspora significa que cuenta con un amplio respaldo en Irán? Tiene una base de apoyo significativa, pero ¿cuánto? Esa es una gran incógnita. ¿Quién más tomará el control? Porque el régimen islámico lleva décadas en el poder y tiene un plan de sucesión.

Por otra parte, ¿un cambio de régimen en Irán empeoraría ligeramente la situación? Todavía existe la posibilidad de que la Guardia Revolucionaria, el ejército iraní, simplemente instale un nuevo líder supremo que actúe como su títere, con lo que el ejército tomaría mayor control del país.

Ataques de Irán a Bahréin o Qatar

P. – Hemos visto que los ayatolás han atacado por primera vez a los países del Golfo, ¿por qué ha ocurrido esto?

R. – Sí, esto incluye, por ejemplo, a Bahréin, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos y, por supuesto, Arabia Saudí. Muchos estados árabes, sobre todo las monarquías, no simpatizan con Irán porque temen su islamismo extremista y lo consideran desestabilizador. Además, saben que Irán es chií y estos países son suníes.

Desde finales de la década de 2010 y principios de la de 2020, ha surgido una alianza entre Israel y algunos de los estados árabes vecinos, basada en el desarrollo económico, la cooperación y, sobre todo, en la contención de Irán. Esto ha sido crucial. De hecho, se produjo la normalización de relaciones entre Israel y algunos de estos estados mediante los Acuerdos de Abraham. Parecía que Israel iba a normalizar su relación con Arabia Saudí en 2023 o principios de 2024, ampliando dichos acuerdos, razón por la cual algunos plantean la hipótesis de que Hamás lanzó su ofensiva el 7 de octubre con la ayuda de Irán para desestabilizar ese proceso.

P. – ¿Cree que los ayatolás han aprovechado para atacar a estos países por su acercamiento a Israel?

R. – Sabemos que Irán no simpatiza con estos países. Es escéptico porque se están aliando con Israel y, por extensión, con Estados Unidos para contener el islamismo radical de Teherán. Anteriormente, atacar a estos estados no tenía sentido para Irán, ya que eso los empujaría a los brazos de Israel. Pero ahora, parece que el régimen considera esta guerra actual como una amenaza existencial.

P. – ¿Por qué los ayatolás han atacado infraestructuras civiles en los países del Golfo?

R. – En los últimos días, hemos visto ataques con drones en Bahréin, Qatar y Doha. Hemos visto cómo Dubái se convertía en un campo de batalla. Drones iraníes atacaron los aeropuertos de Dubái, el Burj Khalifa y un centro comercial. Parece que Irán está diciendo: «Miren, no podemos hacer daño a Israel tanto como quisiéramos porque los israelíes están preparados». Pero los estados del Golfo no estaban tan preparados porque no esperaban que esto sucediera.

Así que vamos a atacarlos con la esperanza de que presionen a Estados Unidos e Israel para que detengan esta guerra y opten por la negociación.