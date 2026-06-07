Encuentran muerto en extrañas circunstancias a Musavu-King, ex futbolista del Granada

El mundo del fútbol llora la muerte de Yrondu Musavu-King, ex jugador del Granada CF, que ha fallecido a los 34 años en circunstancias que todavía no han sido esclarecidas. La noticia ha causado una profunda conmoción tanto en Gabón, su país natal, como entre los aficionados y compañeros que compartieron vestuario con el defensa central durante su trayectoria profesional. La Federación Gabonesa de Fútbol confirmó el fallecimiento del ex internacional, que fue encontrado sin vida en su domicilio.

Musavu-King llegó al Granada CF en la temporada 2015-2016 procedente del Caen francés. Aunque su paso por el conjunto rojiblanco fue breve y apenas contó para el entrenador, formó parte de la plantilla que compitió en Primera División, dejando un recuerdo positivo en aquel vestuario. Tras su etapa en el conjunto nazarí, el futbolista continuó su carrera en diferentes clubes europeos y africanos. Además, fue un habitual en la selección de Gabón, con la que disputó numerosos encuentros internacionales y llegó a representar a su país en competiciones continentales.

La noticia de su fallecimiento ha generado una oleada de mensajes de condolencia. Ex compañeros, clubes y aficionados han querido despedirse de un jugador muy querido en Gabón y en los clubes por los que pasó. Aunque las autoridades no han ofrecido por el momento detalles concluyentes sobre las causas de la muerte, varios medios internacionales señalan que el hallazgo se produjo en circunstancias que han despertado interrogantes. La investigación continúa abierta y se espera que en los próximos días puedan conocerse más datos sobre lo ocurrido. Hasta entonces, las instituciones competentes mantienen la prudencia. El defensa ha fallecido a los 34 años, después de que encontraran su cuerpo sin vida en Libreville, capital de Gabón. Concretamente, encontraron su cadáver en la parte trasera de una vivienda en su localidad natal, un extraño fallecimiento que todavía está siendo investigado por las autoridades del país africano.

Luto por Musavu-King

«Con tristeza hemos sabido del fallecimiento de Yrondu Musavu King . De 34 años y formado en el Caen, había debutado como profesional con el Club. El Caen piensa profundamente en su familia y sus allegados en esta terrible prueba», informó el Caen a través de sus redes sociales. «El FC Lorient ha aprendido con una inmensa tristeza el fallecimiento de Yrondu Musavu-King. A sus 34 años, el defensor había lucido la camiseta durante la temporada 2015/2016. El club transmite su apoyo y sus más sinceras condolencias a su familia así como a sus seres queridos», lamentó también el Lorient francés.

El Granada CF también ha mostrado su pesar por la pérdida de quien formó parte de la entidad durante una de las etapas más exigentes de su historia reciente. El club nazarí se ha sumado a las muestras de condolencia y ha recordado la profesionalidad y el esfuerzo que Musavu-King demostró durante su estancia en la ciudad de la Alhambra.