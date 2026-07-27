Bochorno en Playa de Palma: graban a turistas tirados en la calle y rodeados de basura y gaviotas

No es la primera vez que la Playa de Palma ofrece este aspecto. Hace unas semanas, los vecinos y empresarios de la zona de la Playa de Palma y del Arenal alzaron la voz de alarma para denunciar públicamente la presencia de turistas extranjeros durmiendo en los rellanos de los edificios residenciales e, incluso, en el interior de cubos de basura tras largas noches marcadas por la fiesta, el desenfreno y los excesos con el alcohol.

En fotografías publicadas y difundidas a través de las redes sociales, se podía ver con claridad a un turista extranjero durmiendo a plena luz del día metido dentro de un cubo de basura en medio de la playa, completamente expuesto a la vista de los miles de bañistas que frecuentan la arena a esas horas.