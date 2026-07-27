Bochorno en Playa de Palma: graban a turistas tirados en la calle y rodeados de basura y gaviotas
Un residente graba a tres extranjeros tumbados sobre los muretes del Balneario 3 tras una noche de desenfreno
Una imagen desoladora ha vuelto a encender las alarmas en Mallorca. Varios turistas han sido grabados durmiendo en plena vía pública tras disfrutar de una noche de desenfreno y fiesta descontrolada en una de las zonas más concurridas y turísticas de toda la isla como es la Playa de Palma.
Los hechos tuvieron lugar este pasado sábado 25 de julio. La escena la descubrió un residente local que caminaba tranquilamente a la altura del Balneario 3. Para su sorpresa, el vecino se topó de frente con tres ciudadanos extranjeros tirados y profundamente dormidos sobre los muretes que delimitan y separan el paseo marítimo de la arena.
Sin embargo, el lamentable episodio no se limitó únicamente a la presencia de los jóvenes aletargados. El entorno ofrecía un aspecto igual de degradado: la acera lucía completamente repleta de desperdicios, basura acumulada y restos de comida abandonados tras la madrugada.
Además, la acumulación de suciedad en el suelo era tal que incluso varios bandadas de gaviotas revoloteaban continuamente por la zona, acercándose sin temor para alimentarse de los desechos en pleno paseo. Una estampa que refleja de nuevo la cara más amarga del incivismo nocturno en la zona.
No es la primera vez que la Playa de Palma ofrece este aspecto. Hace unas semanas, los vecinos y empresarios de la zona de la Playa de Palma y del Arenal alzaron la voz de alarma para denunciar públicamente la presencia de turistas extranjeros durmiendo en los rellanos de los edificios residenciales e, incluso, en el interior de cubos de basura tras largas noches marcadas por la fiesta, el desenfreno y los excesos con el alcohol.
En fotografías publicadas y difundidas a través de las redes sociales, se podía ver con claridad a un turista extranjero durmiendo a plena luz del día metido dentro de un cubo de basura en medio de la playa, completamente expuesto a la vista de los miles de bañistas que frecuentan la arena a esas horas.