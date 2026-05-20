Incivismo en Mallorca: cazan a turistas borrachos durmiendo en cubos de basura y frente a portales

La temporada turística en Mallorca ya camina a pleno rendimiento y, con su llegada, han florecido de inmediato los primeros comportamientos incívicos. Los vecinos y empresarios de la zona de la Playa de Palma y del Arenal ya han alzado la voz de alarma para denunciar públicamente la presencia de turistas extranjeros durmiendo en los rellanos de los edificios residenciales e, incluso, en el interior de cubos de basura tras largas noches marcadas por la fiesta, el desenfreno y los excesos con el alcohol.

Estas bochornosas imágenes han tenido lugar en una de las áreas turísticas más concurridas y masificadas de toda la isla, un espacio clave donde el civismo y el turismo responsable deberían reinar por encima de todo. Sin embargo, la realidad que afronta la zona es bien diferente y, por desgracia, ya se cuentan por decenas los visitantes que mantienen una actitud totalmente incívica durante sus días de vacaciones en el archipiélago.

En una de las impactantes fotografías publicadas y difundidas a través de las redes sociales, se puede ver con claridad a un turista extranjero durmiendo a plena luz del día metido dentro de un cubo de basura en medio de la playa, completamente expuesto a la vista de los miles de bañistas que frecuentan la arena a esas horas.

A pocos metros de allí, el escenario se traslada a los portales. Otros visitantes optan por pasar la noche y descansar en las zonas comunes de los bloques de viviendas, justo frente a los accesos de los portales de los ciudadanos.

Esta preocupante estampa ha sido profusamente comentada y criticada por los vecinos del Arenal y de la Playa de Palma. Los propios afectados aseguran sentirse profundamente indignados e impotentes ante una realidad que, según explican con resignación, lejos de ser un hecho aislado, «se repite cada verano» en sus calles.