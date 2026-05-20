Prohens exige a Pedro Sánchez que explique su complicidad con Zapatero en el Congreso

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha reprobado la actitud «de complicidad» del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este miércoles en el Congreso, con el ex presidente del Ejecutivo José Luis Rodríguez Zapatero, imputado por blanqueo de capitales en la causa en la que se investiga el rescate de la aerolínea Plus Ultra.

«Hoy es un día para que el Gobierno y el PSOE den explicaciones, no para que Sánchez respalde a Zapatero», ha dicho la presidenta balear en declaraciones a los medios, tras asistir a la inauguración de la segunda fase del paseo Gabriel Escarrer Julià.

Según Prohens, la actitud de Sánchez en el Congreso «es de una complicidad que debería explicarse». En este sentido, ha recordado que el rescate de la aerolínea lo aprobó el Consejo de Ministros y, en consecuencia, «la investigación apunta directamente al Gobierno de España».

«Es un mal día para la democracia y los demócratas», ha agregado, a la vez que ha mostrado su «preocupación» por esta imputación y un auto «muy contundente».

También ha pedido explicaciones al PSIB que, ha dicho, «tenía hasta hace poco a Zapatero como su referente ideológico y su líder casi espiritual». «Lo que está claro es que el Partido Socialista, mientras blanqueaba la dictadura de Maduro, parece ser que también blanqueaba dinero», ha zanjado.

Ayer mismo en el Parlament, Prohens avanzó que «tiempo al tiempo, caerán todos, uno por uno, y pagarán por el daño que están haciendo a España y a los españoles».

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha utilizado el fin de la banda terrorista ETA y la guerra de Irak para construir una defensa numantina a José Luis Rodríguez Zapatero tras la imputación de la Audiencia Nacional por blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal en el caso Plus Ultra. «Lecciones de ustedes, ni una», le ha dicho el jefe del Ejecutivo a Alberto Núñez Feijóo, tras mostrar todo su «apoyo» y «respeto» a la figura de Zapatero.