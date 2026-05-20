Un hilo de pegamento en la puerta: así vigilaba la banda de ladrones georgianos a sus objetivos en Mallorca

La Policía Nacional ha desarticulado en Palma una peligrosa banda organizada de origen georgiano dedicada a cometer robos en viviendas tanto en la capital balear como en la Part Forana. La operación culminó con varias detenciones y registros tras una investigación centrada en una serie de asaltos cometidos en distintos puntos de Mallorca.

Según fuentes policiales, los integrantes del grupo utilizaban sofisticados métodos para detectar qué viviendas se encontraban vacías antes de actuar. Entre las técnicas empleadas figura el conocido ‘método del hilo de pegamento’, una práctica sobre la que las fuerzas de seguridad llevan tiempo alertando debido a su dificultad de detección.

Los integrantes de la banda marcaban las puertas de las viviendas con símbolos o pequeñas señales que les proporcionaban información sobre los moradores: horarios habituales, si residían personas mayores o si el inmueble permanecía vacío durante largos periodos. Además, los delincuentes utilizan sistemas de transmisión para comunicarse entre ellos y alertar de la presencia de personas.

El Grupo de Robos de la Policía Nacional inició una investigación a principios del mes de febrero tras varias denuncias por robos en domicilios de Palma, durante la cual los agentes descubrieron que los ladrones actuaban siempre en horario diurno y, antes del robo, llamaban al timbre. En el caso de que no abrieran o contestaran, descartaban la presencia de moradores.

Posteriormente, marcaban la parte baja de las puertas con un fino hilo de pegamento. Después esperaban un tiempo y comprobaban si el hilo permanecía entero. De ese modo se aseguraban de que la vivienda seguía vacía, por lo que accedían al interior empleando las llaves con herramientas de cerrajería especializada.

Una vez en el interior de las viviendas, sustraían dinero, joyas y efectos de gran valor. Los investigados operaban en parejas, accediendo uno de ellos al interior, manteniendo comunicación con su compinche, que permanecía en el exterior en labores de vigilancia.

El Grupo de Robos de la Policía Nacional llevó a cabo numerosas gestiones y, conforme avanzaba la investigación, obtuvo una serie de indicios y datos, logrando identificar a los miembros del grupo criminal. Los investigadores pudieron comprobar cómo uno de los identificados usaba documentación falsa con la que alquilaban los vehículos. Otro de los investigados tenía una requisitoria por Francia.

Los integrantes del grupo se alojaban en hoteles, como si fuesen turistas, y remitían por paquetería los efectos a otros miembros de la organización fuera de las islas.

Los policías nacionales del Grupo de Robos llevaron a cabo varios dispositivos de vigilancia. El pasado martes, los agentes procedieron a la detención de dos miembros del grupo, entre los que se encontraba el principal investigado, justo después de cometer un robo en un domicilio.

Los agentes efectuaron un registro en el vehículo en el que se desplazaban; ocultas en el interior y en varios lugares, entre ellos debajo de la palanca de cambios, se localizaron ocho herramientas tipo llaves maestras para la apertura de puertas, dinero en efectivo y otros tipos de herramientas.

Además, los policías llevaron a cabo un registro en la habitación donde se alojaban. En total se han intervenido diversas herramientas, instrumentos tipo ganzúa de apertura de puertas, más de 6.000 euros en efectivo, joyas, tres anillos y alianzas de mujer, auriculares, teléfonos móviles y otros efectos.

Finalmente, los agentes han procedido a la detención de dos personas como presuntos autores de los hechos, logrando identificar a todos los miembros del grupo, a los que se han puesto en requisitoria para su localización y detención.

La investigación continúa abierta, ya que no se descartan nuevas detenciones.