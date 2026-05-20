Exigen a los veterinarios de Menorca el título de catalán para poder tratar a los animales, según la convocatoria impulsada por el Consell de esta isla presidido por el popular Adolfo Vilafranca. Además, los interesados en hacerse con esta plaza pública tendrán que tener un dominio hablado y escrito de catalán alto, en concreto, un B2, sólo un peldaño por debajo del requerido al profesorado de los institutos de Baleares.

No se sabe si el médico veterinario que opte a esta plaza convocada por el gobierno insular en minoría del PP, hablando catalán, tendrá una mayor fluidez verbal y comunicativa y una mejor interacción con el perro, gato o el animal que vaya a pasar por su consulta, que si habla en español.

La imposición del catalán en este caso se viene a sumar a otros ejemplos donde este requisito lingüístico para optar a un empleo público roza el ridículo. Es el caso del Conservatorio de Música de Mallorca, donde ni tan siquiera Beethoven podría dar clases de música porque el Govern exige un nivel C1 de catalán, el grado superior de dominio hablado y escrito de esta lengua cooficial con el español en las Islas.

En el caso del Consell de Menorca, en las bases de la convocatoria que regulan el proceso selectivo para formar parte de la bolsa extraordinaria de veterinarios, solo se requiere, además de la titulación de grado o licenciatura de Veterinaria, el nivel B2 de conocimientos de catalán.

Esto en la práctica supone que nadie que no haya cursado los estudios de veterinaria en comunidades donde la lengua catalana es oficial junto con el español (caso de Comunidad Valenciana, Cataluña o Baleares) puede optar a participar en esta convocatoria.

En este caso, los estudios de lengua catalana de la ESO y del Bachillerato se pueden homologar con los certificados oficiales de conocimientos de lengua catalana A2, B1, B2 y C1 del Instituto de Estudios Baleáricos o del órgano del Govern que tenga competencia en la materia.

Eso sí, sólo se aceptará la homologación del certificado de catalán siempre que se haya hecho antes de finalizar el plazo de presentación de solicitudes. No hay en este caso, como sucede en otras convocatorias, un plazo de uno o dos años para lograr la titulación en caso de haber superado las pruebas. Aquí el requisito de catalán es indispensable para poder optar a inscribirse en las mismas.

Llama la atención que las condiciones de esta oferta laboral las haya aprobado un gobierno insular como el del Consell de Menorca, que gobierna el PP, que a principios de año tomó la decisión histórica de incluir el español en las comunicaciones oficiales de la institución. Eso sí, fue una exigencia de la ex consellera de Vox, ahora consellera no adscrita, Maite de Medrano, para la aprobación de los Presupuestos de 2025.

Este profundo cambio en el reglamento significaba llevar a la práctica ese «bilingüismo cordial» que el PP viene defendiendo en los últimos años. Con esta modificación se eliminaba la obligación de usar únicamente el catalán en las reuniones internas del Consell, así como en las actividades formativas de la institución que lidera Adolfo Vilafranca (PP).